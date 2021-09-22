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Какой сегодня католический праздник – октябрь, ноябрь декабрь 2021 года: все важные даты для католиков

9:00:179/22/2021Фото: pixabay.com
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Было принято с древних времен, главные события отмечались и приурочивались к приближению следующего сезона.

Церковь стремилась сочетать народные праздники с церковным календарем и днями памяти святых

Католические праздники - это сочетание церковных обрядов и народных традиций. Как это было принято с древних времен, главные события отмечались и приурочивались к приближению следующего сезона. Церковь стремилась сочетать народные праздники с церковным календарем и днями памяти святых.

Белое воскресенье – 10 октября 2021

Богоматерь Апаресидская – 12 октября 2021

Святая Урсула — 21 октября 2021

День Святого Димитрия – 12 октября 2021

День всех святых 1 ноября 2021

День всех душ 2 ноября 2021

День Святого Чарльза Борромео – 4 ноября 2021

День всех святых – 6 ноября 2021

Feast of Santa Isabel – 17 ноября 2021

День Святого Андрея – 30 ноября 2021

Праздник святого Франциска Ксавьера – 3 декабря 2021

День святого Амброджио – 7 декабря 2021

Непорочное Зачатие – 8 декабря 2021

Пресвятая Дева Консейсана – 8 декабря 2021

Рождество – 24 декабря 2021

Сочельник – 24 декабря 2021

Рождество – 25 декабря 2021

День святого Стефана – 26 декабря 2021

Рождество – 27 декабря 2021

День святого Стефана – 27 декабря 2021

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