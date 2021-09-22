Какой сегодня католический праздник – октябрь, ноябрь декабрь 2021 года: все важные даты для католиков

Католические праздники - это сочетание церковных обрядов и народных традиций. Как это было принято с древних времен, главные события отмечались и приурочивались к приближению следующего сезона. Церковь стремилась сочетать народные праздники с церковным календарем и днями памяти святых.
Белое воскресенье – 10 октября 2021
Богоматерь Апаресидская – 12 октября 2021
Святая Урсула — 21 октября 2021
День Святого Димитрия – 12 октября 2021
День всех святых 1 ноября 2021
День всех душ 2 ноября 2021
День Святого Чарльза Борромео – 4 ноября 2021
День всех святых – 6 ноября 2021
Feast of Santa Isabel – 17 ноября 2021
День Святого Андрея – 30 ноября 2021
Праздник святого Франциска Ксавьера – 3 декабря 2021
День святого Амброджио – 7 декабря 2021
Непорочное Зачатие – 8 декабря 2021
Пресвятая Дева Консейсана – 8 декабря 2021
Рождество – 24 декабря 2021
Сочельник – 24 декабря 2021
Рождество – 25 декабря 2021
День святого Стефана – 26 декабря 2021
Рождество – 27 декабря 2021
День святого Стефана – 27 декабря 2021