Какой сегодня церковный праздник 22 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 22 сентября 2021
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы
Праведных Богоотец Иоакима и Анны
Мученика Севериана Севастийского
Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца
Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского
Народные праздники и приметы
День осеннего равноденствия
В этот день центр Солнца проходит через небесный экватор, благодаря чему длина ночи и дня становится одинаковой.
В старину в этот день чтили солнце и поминали усопших предков. Люди посещали могилы умерших родственников, убирали и украшали их. В домах зажигали огонь, а в центре деревень накрывали столы. Хозяйки приносили угощения для предков: молоко, масло, творог, пироги, ягоды. После пиршества шли в баню, чтобы очистить тело и душу.
Чтобы оградить дом от темных сил, между оконными рамами принято класть веточки с листьями и ягодами рябины.
Если на иве начали опадать листья, то зима наступит рано.
Аким и Анна Этот народный праздник посвящен памяти родителей Девы Марии – святых Иоакима и Анны.
По традиции в этот день обновляют огонь в домах. Старую одежду сжигают, иначе ее могут надеть беды, сглазы и болезни. Детей выставляют на порог и обливают водой.
Среди новобрачных существует традиция печь пироги, которыми угощают родственников.
В этот праздник дети просят прощения у родителей и поклоняются им. Также принято поминать умерших родственников. Бездетные женщины молятся о зачатии ребенка.
Приметы
- Длинная паутина летит – к ясной осени и нескорому снегу.
- Появление комаров поздней осенью – к мягкой зиме.
- Поздний и дружный листопад – к суровой и продолжительной зиме.
- Если дикие гуси гуляют стадами, скворцы долго не отлета на юг, то осень будет протяженная и ведренная.
- Если заяц долго не линяет к зиме, значит, холода еще далеко.
Источник: my-calend.ru