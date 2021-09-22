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21.09
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Какой сегодня церковный праздник 22 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:099/21/2021Фото: pixabay.com
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В этот праздник дети просят прощения у родителей и поклоняются им.

Если дикие гуси гуляют стадами, скворцы долго не отлета на юг, то осень будет протяженная и ведренная

Православные праздники 22 сентября 2021

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы
Праведных Богоотец Иоакима и Анны
Мученика Севериана Севастийского
Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца
Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского

Народные праздники и приметы

День осеннего равноденствия
В этот день центр Солнца проходит через небесный экватор, благодаря чему длина ночи и дня становится одинаковой.

В старину в этот день чтили солнце и поминали усопших предков. Люди посещали могилы умерших родственников, убирали и украшали их. В домах зажигали огонь, а в центре деревень накрывали столы. Хозяйки приносили угощения для предков: молоко, масло, творог, пироги, ягоды. После пиршества шли в баню, чтобы очистить тело и душу.

Чтобы оградить дом от темных сил, между оконными рамами принято класть веточки с листьями и ягодами рябины.

Если на иве начали опадать листья, то зима наступит рано.

Аким и Анна Этот народный праздник посвящен памяти родителей Девы Марии – святых Иоакима и Анны.

По традиции в этот день обновляют огонь в домах. Старую одежду сжигают, иначе ее могут надеть беды, сглазы и болезни. Детей выставляют на порог и обливают водой.

Среди новобрачных существует традиция печь пироги, которыми угощают родственников.

В этот праздник дети просят прощения у родителей и поклоняются им. Также принято поминать умерших родственников. Бездетные женщины молятся о зачатии ребенка.

Приметы


  • Длинная паутина летит – к ясной осени и нескорому снегу.
  • Появление комаров поздней осенью – к мягкой зиме.
  • Поздний и дружный листопад – к суровой и продолжительной зиме.
  • Если дикие гуси гуляют стадами, скворцы долго не отлета на юг, то осень будет протяженная и ведренная.
  • Если заяц долго не линяет к зиме, значит, холода еще далеко.

Источник: my-calend.ru

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