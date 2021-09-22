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Эксклюзивные открытки в день осеннего равноденствия 22 сентября

1:45:399/22/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День осеннего равноденствия - это день астрономического начала осени.

День осеннего равноденствия

Плачет дождь уже с утра,
И роняют клёны листья,
Пришла осени пора,
Согревают чай и письма.

Но особый нынче день,
Равноденствие настало.
Я желаю, чтоб к тебе
Счастье в двери постучало!

***

За окном играет осень,
Листья с яблони смахнула,
Равноденствие к нам в гости
На денёчек заглянуло.

Пусть и дальше солнце с ночью
Делят сутки меж собою,
А тебе желаю очень
Благ и крепкого здоровья!

День осеннего равноденствия

День и ночь отнюдь не спорят —
В этот осени денёк.
Солнце встало над землёю,
В Четверть вновь берёт исток!

Пусть по жизни же добьёшься Ты такой же высоты, Пусть как солнышко в зените Вечно светишь людям ты!

Источник: pozdravok.ru

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