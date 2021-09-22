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Изумительные открытки в сильный день осеннего равноденствия 22 сентября

12:45:059/22/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Осеннее Равноденствие - один из четырёх главных священных праздников, которые почитались и торжественно отмечались нашими предками еще до прихода христианства.

Осеннее Равноденствие

По Руси денёк отметим,
Пироги с брусникой будут!
И гуляния и песнопения,
Праздник долго не забудут!

Между веселием и смехов
Мы рябинку обдерём,
И для хорошего оберега —
Место в оконной раме ей найдём!

***

Давайте вместе встретим
Мы золотую осень,
И все дела на чаше взвесим,
Поблагодарим, не спросим.

И ночь, и день сегодня равны,
Никто из них не превозмог.
Пора зализывает раны,
Народу это невдомек.

Осеннее Равноденствие

День осеннего равноденствия,
День и ночка сегодня равны,
Отмечать этот день будем весело,
И прими поздравления ты!

Пирогов напеки обязательно И гостей позови за столы, А еще будет очень желательно — Не проспать смену фазы луны!

Источник: pozdravok.ru

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