Изумительные открытки в сильный день осеннего равноденствия 22 сентября

По Руси денёк отметим,
Пироги с брусникой будут!
И гуляния и песнопения,
Праздник долго не забудут!
Между веселием и смехов
Мы рябинку обдерём,
И для хорошего оберега —
Место в оконной раме ей найдём!
***
Давайте вместе встретим
Мы золотую осень,
И все дела на чаше взвесим,
Поблагодарим, не спросим.
И ночь, и день сегодня равны,
Никто из них не превозмог.
Пора зализывает раны,
Народу это невдомек.
День осеннего равноденствия,
День и ночка сегодня равны,
Отмечать этот день будем весело,
И прими поздравления ты!
Пирогов напеки обязательно И гостей позови за столы, А еще будет очень желательно — Не проспать смену фазы луны!
Источник: pozdravok.ru