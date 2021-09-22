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Главные запреты в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября 2021 года

3:00:159/22/2021Фото: pixabay.com
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Димитриевская родительская суббота – ближайшая суббота перед днем памяти св. великомученика Димитрия Солунского.

Ранее в родительскую субботу люди совершали панихиды по погибшим воинам

Традиции Дмитриевской родительской субботы были заложены еще в 14 веке князем Дмитрием Донским. Изначально, было принято проводить поминальные панихиды по павшим воинам. Считается, что войску русскому всегда покровительствует Бог, и молиться за воинов его следует и после того как они пали в бою.
В наше время, это дата считается поминальной в более широком смысле и посвящена не только бойцам, но полагается ставить свечи за усопших родных и близких, и проводить поминальные богослужения и панихиды по ним.
Лучше, конечно, делать это в храме, но если такой возможности нет, то можно и дома либо у места непосредственного захоронения.
По легенде, в эти дни души усопших приходят в наш мир и наблюдают за нами. Поэтому, надо соблюдать определенные традиции чтобы их не разгневать.

Что следует делать в Димитриевскую родительскую субботу
Поскольку, к этому дню, чаще всего уже наступали морозы, то все дела по хозяйству следовало завершить до наступления поминальной субботы.
В пятницу, 5 ноября, следует добавить на стол одну чистую тарелку. Когда состоится поминальная трапеза, каждый кто сидит за столом, должен положить в эту тарелку часть своей еды. Таким образом, он как бы делится ей с усопшими, кто не может присутствовать за этим столом.
Непосредственно в субботу, семья и близкие должны вспоминать и говорить об усопших только хорошее. Это покажет им, что вы не помните зла и они запомнились вам добрыми делами.
Поминальной трапеза проводится после богослужения. На стол принято накрывать блюда, которые больше всего любили усопшие, которых поминаете. Центральным блюдом на столе должны быть пироги и выпечка.

Что делать нельзя
Не следует проводить поминовение с использованием алкогольных напитков, дабы души не решили, что поминальная суббота для вас это повод для пьянки. Нельзя говорить плохо о покойных, или наоборот веселиться и песни петь разгульные.
Нельзя ставить свечу за упокой, если поминаемый покончил жизнь самоубийством. В этом случае, все молитвы надо произносить в стенах дома.

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