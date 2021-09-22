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В Новосибирске подростки сломали нос прохожей из-за замечания

1:55:259/22/2021Фото: Pixabay
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По данному делу ведется проверка.

Женщина написала заявление в полицию

18 сентября произошел конфликт в Новосибирске на улице Вертковской: подростки напали на женщину с ребенком. О случившемся рассказали очевидцы.

По словам прохожих, женщина, на которую напали, шла спокойно по тротуару с ребенком. Впереди нее шла пара подростков, которые занимали весь тротуар. Пострадавшая вежливо попросила их уступить дорогу, а затем, еле проходя мимо них слева, прошла вперед. Из-за чего подростки стали материть женщину. По их словам, та якобы наступила на парня. Женщина попросила не оскорблять ее, в ответ на это девушка-подросток стала ее избивать. Она несколько раз ударила ее по лицу и животу. Судя по манере удара, девушка знакома с приемами рукопашного боя. Может быть левшой

Женщина с ребенком обратилась в больницу — ей диагностировали перелом носа со смещением.

После нападения она написала заявление в полицию. Там организовали проверку по факту ЧП.

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