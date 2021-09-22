В Германии неизвестный с оружием взял в заложники автобус с туристами

21 сентября вооруженный человек взял в заложники троих пассажиров автобуса на юге Германии. Об этом сообщает местная полиция.
По данным ведомства, речь идет о туристическом автобусе, который приехал из-за границы в Баварию. В автобусе произошел конфликт между вооруженным пассажиром и водителями. На место ЧП прибыл отряд сил специального назначения, дорогу перекрыли в обе стороны.
-Преступника удалось задержать. Оружие пока не удалось обнаружить. Обыск автобуса продолжается, — сообщает полиция административного округа в Баварии.
Напомним, ранее стало известно, что некие боевики похитили десятки иностранных граждан из отеля Sol y Luna в городе Матеуала в Мексике. Похищенные были преимущественно гражданами Гаити, Кубы и Венесуэлы. Среди них были дети и беременная женщина. Прокуратура штата уведомила о происшествии миграционные инстанции.