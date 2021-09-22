Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Германии неизвестный с оружием взял в заложники автобус с туристами

2:38:039/22/2021Фото: Pixabay
0

Чего хотел добиться злоумышленник, неизвестно.

Туристы прибыли из Баварии

21 сентября вооруженный человек взял в заложники троих пассажиров автобуса на юге Германии. Об этом сообщает местная полиция.

По данным ведомства, речь идет о туристическом автобусе, который приехал из-за границы в Баварию. В автобусе произошел конфликт между вооруженным пассажиром и водителями. На место ЧП прибыл отряд сил специального назначения, дорогу перекрыли в обе стороны.

-Преступника удалось задержать. Оружие пока не удалось обнаружить. Обыск автобуса продолжается, — сообщает полиция административного округа в Баварии.

Напомним, ранее стало известно, что некие боевики похитили десятки иностранных граждан из отеля Sol y Luna в городе Матеуала в Мексике. Похищенные были преимущественно гражданами Гаити, Кубы и Венесуэлы. Среди них были дети и беременная женщина. Прокуратура штата уведомила о происшествии миграционные инстанции.

Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Эти фото выбрали среди тысяч: зато теперь хохочет вся Сеть
vsenovosti.net
Уже не молодухи, а фору всем дадут: знаменитости за 40
vsenovosti.net
Факты, от которых волосы дыбом: вот что с женщинами вытворяли
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Манифест перед расстрелом: странное поведение пермского стрелка
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Германиянападениезаложники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что мог требовать злоумышленник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Смешные провинциалки, которые хотят стать леди
vsenovosti.net
На советских пляжах разное творилось: фото крупным планом

Последние новости

Сила осеннего равноденствия 22 сентября 2021 года: Что каждому нужно сделать в особый день
2:30:19 9/22/2021
Сила осеннего равноденствия 22 сентября 2021 года: Что каждому нужно сделать в особый день
Президент Турции пожаловался в ООН на Россию за «аннексию Крыма»
2:19:37 9/22/2021
Президент Турции пожаловался в ООН на Россию за «аннексию Крыма»
Можно ли работать, убираться дома и что приготовить родным 22 сентября в Попразднество Рождества Пресвятой Богородицы?
2:00:46 9/22/2021
Можно ли работать, убираться дома и что приготовить родным 22 сентября в Попразднество Рождества Пресвятой Богородицы?
Эксклюзивные открытки в день осеннего равноденствия 22 сентября
1:45:39 9/22/2021
Эксклюзивные открытки в день осеннего равноденствия 22 сентября
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы 2021: Что можно и нельзя делать 22 сентября перед великим праздником
1:30:31 9/22/2021
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы 2021: Что можно и нельзя делать 22 сентября перед великим праздником
Зачем предки обливали детей за порогом дома в день праведных Богоотца Иоакима и Анны 22 сентября? Традиции дня
1:00:27 9/22/2021
Зачем предки обливали детей за порогом дома в день праведных Богоотца Иоакима и Анны 22 сентября? Традиции дня
Изумительные открытки в сильный день осеннего равноденствия 22 сентября
12:45:05 9/22/2021
Изумительные открытки в сильный день осеннего равноденствия 22 сентября
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 сентября 2021 в России и мире
12:20:03 9/22/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 сентября 2021 в России и мире
Яркие и фееричные открытки с днем бизнес-леди для самых-самых крутых вумен
12:15:50 9/22/2021
Яркие и фееричные открытки с днем бизнес-леди для самых-самых крутых вумен
С днем Праведных Богоотца Иоакима и Анны благолепные открытки для каждого 22 сентября
11:15:10 9/21/2021
С днем Праведных Богоотца Иоакима и Анны благолепные открытки для каждого 22 сентября