"Пенсионерам поздно помогать": В Бердске секретарь горкома КПРФ Сергей Бессонов прокомментировал слова зампреда ЦБ о накоплении пенсии своими силами

Лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов выразил свое мнение о словах заместителя Центробанка России.
Напомним, что вчера, 21 сентября на расширенном заседании комитета Совета федерации по экономической политике первый зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что россиянам на пенсии нужно полагаться на сформированный в течение жизни капитал, а не только на государство.
По словам Швецова, нынешним пенсионерам помогать поздно.
- Если человек вышел на пенсию и полагается полностью на государство – это называется "социализм", а если гражданин рассчитывает на свои силы, формирует свой капитал и готовит себе хороший пенсионный проект, это уже настоящий "капитализм", - произнес Швецов.
Также Швецов подчеркнул, что на сегодняшний день существует несколько вариантов для самостоятельного накопления средств. Одним из них являются инвестиции. Это, по словам первого зампреда ЦБ, поможет не только людям накопить на пенсию, но и поддержит экономику страны.
Секретарь КПРФ Бердска Сергей Бессонов отметил, что вышеперечисленное к самому Швецову не относится. Мол, сам Сергей Швецов может не рассчитывать на безденежную старость, ведь он служит, так сказать, "на самом верху".
- Конечно, он себя относит к сливкам этого общества и не очень озабочен происходящим. В том то и дело, что нынешнее государство не может обеспечить всех людей работой и даже не ставит такую задачу, хотя иногда произносятся соответствующие лозунги. В этих условиях государству ничего не остается, как фактически провозглашать лозунги. Действующее государство предназначено лишь для отдельной группы людей, то есть тех, кто являются самыми инициативными, самыми наглыми и действующими, - заявил Сергей Евгеньевич в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" 22 сентября.
Кроме того, Бессонов охарактеризовал, что к данной ситуации описанной Сергеем Швецовым, больше подходит знаменитое высказывание Остапа Бендера: "Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих".
- Хочешь жить не совсем нищим, значит копи на пенсию сам и выкручивайся, как хочешь,- процитировал с сарказмом слова Швецова Бессонов.
О социализме затронутым председатель ЦБ России, секретарь бердских коммунистов выразился так:
- Да, это социализм, но в данном случае, признается даже имя. Социализм - это что-то лучшее для большинства народа, чем то, что предлагает сейчас действующая власть,- прокомментировал Сергей Бессонов.
Напомним, что ранее замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, выступая на круглом столе в Совете Федерации, заявляла, что средний размер пенсии в России по состоянию на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля. Ольга высказалась, что, если пенсия насчитывается ниже этой планки, россиянин получает социальную доплату до прожиточного минимума. По словам чиновницы, 1 января 2021 года доплату получили 6,2 миллиона пенсионеров.