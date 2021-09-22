В Перми следователи проверяют профессора, читающего лекцию во время расстрела в вузе

21 сентября Следственный комитет России начал проверку в отношении преподавателя Пермского госуниверситета (ПГНИУ), который отказался прервать лекцию во время вооруженного нападения на вуз, сообщает Telegram-канал Mash.
Отметим, профессор кафедры русского языка Олег Сыромятников рассказывал студентам про академика Дмитрия Лихачева и татаро-монгольское нашествие, когда в аудиторию забежала мама одной из студенток и сказала о стрельбе. Абсолютно спокойное поведение преподавателя очень возмутило паникующих студентов. На просьбы учащихся забаррикадировать двери и выключить свет, Сыромятников согласился лишь позаниматься без света. Однако стоит заметить, что железную дверь в аудиторию он все-таки закрыл.
На профессора пожаловались из-за того, что он отказался провести экстренную эвакуацию студентов и даже якобы мешал ей, нарушив нормы антитеррористической безопасности.
Но как потом сообщили в правоохранительных органах, в действиях преподавателя нет и намека на преступление. По словам ведомства, согласно инструкции, преподаватель должен получить сигнал о ЧП по установленным каналам информирования. В данном случае — от должностных лиц вуза во избежание ложных сообщений. Поскольку такой сигнал не поступил, то Сыромятников действовал в соответствии с должностной инструкцией: вел занятие и поддерживал порядок.
Напомним, «Курьер.Среда.Бердск» сообщал, что преподаватель звонил декану, который велел находиться в аудитории, никуда не выходить, запереть дверь и продолжать занятие по мере возможности. В связи с чем, обвинить Сыромятникова в халатности нельзя.