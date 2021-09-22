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В Бердске отопление запускают по графику: Остались без горячей воды и тепла дома в центре города

3:14:149/22/2021,Анастасия СолодковаФото: iStock
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По словам вице-мэра Владимир Захарова, все 700 многоквартирных домов получат тепло до 24 сентября включительно. Могут быть некоторые сложности, так как «разворачивается мощная система — 300 км сетей».

Пока батареи в некоторых многоквартирных домах Бердска холодные

Идет третий день, как в Бердске начался отопительный сезон. В приоритете по запуску тепла школы, больницы и детские сады. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, на утро 22 сентября все они подключены к теплу. Одновременно идет запуск теплоносителя в жилые дома.

- Все управляемо, график опережаем, - констатировал Захаров. - Город территориально разбит на котельные, те, в свою очередь, на ЦТП, а они — на 700 многоквартирных домов. Подключение к теплу идет согласно графику.

Однако, по его словам, беспокойство есть всегда, поскольку «разворачивается мощная система — более 300 км сетей».
- Не волнуются только те, кто находится за Паутовским (озером), - образно высказался вице-мэр, имея в виду бердское кладбище. - Мы не боги. Но систему разворачивают опытные люди и на ТГК-1 (частная котельная котельная — прим. ред.), и в котельных «Вега» и «Новой».

Между тем, в среду утром бердчане пожаловались на то, что им не только отопление не дали, но и горячую воду отключили накануне вечером.
- В нашем доме нет ни тепла, ни горячей воды. А мы запитаны по одной ветке с детской больницей, значит, и там холодно, - поделился житель дома №32 на ул. К. Маркса.

На отключение горячего водоснабжения на фоне отсутствия отопления пожаловались и живущие в доме №24 на той же улице. Директор муниципального Комбината бытовых услуг Анатолий Пронюшкин объяснил это дефектом на трубопроводе и пообещал, что к 14.00 воду дадут.

- Сейчас люди уже там занимаются. К двум часам дня воду дадут. Это я с запасом беру — наверняка, закончат раньше, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Пронюшкин, в целом оценив обстановку с подключением к отоплению бердских домов как нормальную.

Напомним, что накануне он рассказывал, что отсутствие тепла в некоторых домах может быть связано с работой управляющих компаний, которые не успевают за коммунальщиками «брать тепло». Эту причину подтвердил и замглавы Бердска Владимир Захаров.
- Управляющие компании должны объяснить людям — стояк какой-то не пошел или в дом не подан теплоноситель. Все дома одновременно не можем охватить. Включаем по графику. Система разворачивается только два дня, а нужна неделя. Я рассчитываю, что уже в пятницу дойдет тепло до объектов производственного назначения (они стоят в графике последними — после жилого фонда — прим. ред.), - заявил Владимир Захаров.

Но он не исключает, что «могут быть отдельные нюансы» по домам — например, воздух в стояке или насос не справляется. Такие дома, по его словам «будут презапускаться». Вице-мэр считает, что в 2021 году начало отопительного сезона в Бердске проходит, как обычно, и ничем не отличается от того, что было в прошлые годы.

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От редакции

У вас уже горячие батареи?

Аноним, 22 сентября 2021 3:30:16
НВР:
Нет.
1
0
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Аноним, 22 сентября 2021 3:40:18
На Островского 101 нет тепла, дома дубак.
0
0
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Аноним, 22 сентября 2021 3:42:40
НВР:
нет,холодные,мкрСеверный
0
0
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Блин, 22 сентября 2021 3:52:51
А что, раньше подготовиться нельзя было? Мы-то подождём, но дети в квартирах реально мёрзнут!
3
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