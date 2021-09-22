Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Москве пенсионер убил экс-невестку выстрелом в голову прямо в подъезде дома

3:28:079/22/2021Фото: Pixabay
0

Он убил ее из-за разногласий в вопросе раздела имущества с его сыном.

Орудие убийства было найдено на месте преступления

22 сентября, рано утром, стало известно об обнаружении в московском подъезде тела женщины с огнестрельными ранениями головы. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

В жилом доме, расположенного по улице 2-й Владимирской, был найден труп женщины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти в виде нескольких огнестрельных ранений в области головы, сообщают следователи.

Как предполагают следователи, женщину убил бывший свекр 1955 года рождения из-за разногласий в вопросе раздела имущества с его сыном.

На данный момент, криминалисты работают на месте происшествия, в ходе осмотра обнаружено и изъято орудие преступления. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Настоящий мотив стрелка, устроившего расстрел в вузе Перми
Уже не скрыть, что сделал стрелок из Перми перед расстрелом
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Морозов после пластики: фанаты напуганы
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Признаки хорошего любовника: их всего 4
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
москважестокое убийствогибель женщины
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какое наказание грозит убийце?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Уже не скрыть, что сделал стрелок из Перми перед расстрелом
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Настоящий мотив стрелка, устроившего расстрел в вузе Перми
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей

Последние новости

Как привлечь деньги в день осеннего равноденствия 22 сентября: Сильный финансовый обряд
3:30:18 9/22/2021
Как привлечь деньги в день осеннего равноденствия 22 сентября: Сильный финансовый обряд
В Москве пенсионер убил экс-невестку выстрелом в голову прямо в подъезде дома
3:28:07 9/22/2021
В Москве пенсионер убил экс-невестку выстрелом в голову прямо в подъезде дома
В Кузбассе произошло новое землетрясение магнитудой 3,6 в ночь на 22 сентября
3:24:41 9/22/2021
В Кузбассе произошло новое землетрясение магнитудой 3,6 в ночь на 22 сентября
БердскВ Бердске отопление запускают по графику: Остались без горячей воды и тепла дома в центре города
3:14:14 9/22/2021
В Бердске отопление запускают по графику: Остались без горячей воды и тепла дома в центре города
Священные ритуалы на сохранение молодости и очищения души в День осеннего равноденствия 2021
3:00:26 9/22/2021
Священные ритуалы на сохранение молодости и очищения души в День осеннего равноденствия 2021
В Перми следователи проверяют профессора, читающего лекцию во время расстрела в вузе
2:53:46 9/22/2021
В Перми следователи проверяют профессора, читающего лекцию во время расстрела в вузе
В Германии неизвестный с оружием взял в заложники автобус с туристами
2:38:03 9/22/2021
В Германии неизвестный с оружием взял в заложники автобус с туристами
Сила осеннего равноденствия 22 сентября 2021 года: Что каждому нужно сделать в особый день
2:30:19 9/22/2021
Сила осеннего равноденствия 22 сентября 2021 года: Что каждому нужно сделать в особый день
Президент Турции пожаловался в ООН на Россию за «аннексию Крыма»
2:19:37 9/22/2021
Президент Турции пожаловался в ООН на Россию за «аннексию Крыма»
Можно ли работать, убираться дома и что приготовить родным 22 сентября в Попразднество Рождества Пресвятой Богородицы?
2:00:46 9/22/2021
Можно ли работать, убираться дома и что приготовить родным 22 сентября в Попразднество Рождества Пресвятой Богородицы?