В Москве пенсионер убил экс-невестку выстрелом в голову прямо в подъезде дома

22 сентября, рано утром, стало известно об обнаружении в московском подъезде тела женщины с огнестрельными ранениями головы. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
В жилом доме, расположенного по улице 2-й Владимирской, был найден труп женщины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти в виде нескольких огнестрельных ранений в области головы, сообщают следователи.
Как предполагают следователи, женщину убил бывший свекр 1955 года рождения из-за разногласий в вопросе раздела имущества с его сыном.
На данный момент, криминалисты работают на месте происшествия, в ходе осмотра обнаружено и изъято орудие преступления. По факту убийства возбуждено уголовное дело.