В Кузбассе произошло новое землетрясение магнитудой 3,6 в ночь на 22 сентября

В ночь на 22 сентября на Кузбассе специалисты в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,6. По данным ведомства, природное явление произошло в 4:52 по местному времени в координатах 54.17 градуса северной широты и 86.08 градуса восточной долготы.
Это местоположение находится на территории Беловского муниципального округа, юго-западнее посёлка Щебзавод.
Отметим, что в последнее время Кузбасс и ближайшие регионы довольно часто содрогаются от подземных толчков. За последний месяц их произошло более пяти.
Добавим, в Кемеровской области последнее землетрясение было зарегистрировано вчера, 21 сентября, в Новокузнецком районе.