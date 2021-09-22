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В Кузбассе произошло новое землетрясение магнитудой 3,6 в ночь на 22 сентября

3:24:419/22/2021Фото: Pixabay
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Природное явление было зафиксировано в районе Белова.

За последний месяц количество зафиксированных землетрясений увеличилось

В ночь на 22 сентября на Кузбассе специалисты в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,6. По данным ведомства, природное явление произошло в 4:52 по местному времени в координатах 54.17 градуса северной широты и 86.08 градуса восточной долготы.

Это местоположение находится на территории Беловского муниципального округа, юго-западнее посёлка Щебзавод.

Отметим, что в последнее время Кузбасс и ближайшие регионы довольно часто содрогаются от подземных толчков. За последний месяц их произошло более пяти.

Добавим, в Кемеровской области последнее землетрясение было зарегистрировано вчера, 21 сентября, в Новокузнецком районе.

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