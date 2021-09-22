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Глава NASA заявил, что приедет в Москву ради встречи с Рогозиным

3:48:389/22/2021Фото: Pixabay
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Билл Нельсон добавил, что дата визита зависит от ситуации с коронавирусом.

Главы двух космических компаний пообещали друг другу встретиться вместе со своими семьями

21 сентября вечером прошел телефонный брифинг с главой NASA, во время которого Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон рассказал о своем желании приехать в Москву для встречи с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, уведомляет ТАСС.

Нельсон добавил, что он имеет связь с Дмитрием Рогозиным и общался с ним по телефону, также помощник директора NASA Роберт Кабана несколько раз разговаривал со многими своими коллегами в российской программе.

Отвечая на каверзные вопросы журналистов, Нельсон заявил, что сотрудничество Соединенных Штатов и России в космосе - это образец мирного взаимодействия стран, поэтому важно, чтобы эта модель сохранялась.

-Я с большим энтузиазмом смотрю на продолжение сотрудничества с Россией. Оно является длительным, с 1975 года, и я хочу, мы хотим, NASA хочет, а также Америка хочет, чтобы оно продолжалось в сфере гражданской космической программы, - отметил Нельсон.

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