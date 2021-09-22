Дачи Бердска в СНТ "Вега-1" разоряют неизвестные грабители. Ценится металл, заявили дачники

В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратилась местная жительница Елена и рассказала, что в СНТ «Вега-1» под Бердском неизвестные накануне ограбили дачу. И это не первый факт кражи у членов садового общества.
- С прошлого года у нас отменили охрану, и начались кражи. Воруют металл. Это уже не первая дача, до этого тоже было несколько краж. Вчера в группе написали, что опять это случилось, приезжала полиция, - делится горожанка в разговоре с журналистом 22 сентября.
Стало известно, что кражу обнаружил один из дачников. Он и вызвал полицию.
- Это уже стабильная ситуация с кражами в нашем СНТ. Это происходит из-за отсутствия полноценной охраны. Есть возможность достаточно легко подъехать с любой стороны. Этим пользуются деревенские из Маяка, Сосновки и близлежащих населенных пунктов. Основная масса украденного сейчас приходится на железо в любом виде. Потом идет бытовая техника. Она меньше нужна, потому что от неё достаточно тяжело избавиться. Только в личное пользование оставлять, - рассказывает Денис в разговоре с редакцией 22 сентября.
Он отметил, что воровство происходит примерно в три временных промежутка.
- Первый — это сейчас, когда основная масса дачников уезжает в город. Вторая — зима, ближе к весне. Лезут за техникой, которая лежит на дачах. Иногда очень изобретательно. Берется ребенок или подросток, и лошадь. Взрослые люди всем этим руководят. Ребенка сначала отправляют посмотреть, проверить, потом уже воруют. Третий — ранняя весна. Люди еще не приехали, но уже все оттаяло. Воришки опять начинают ходить по обществу. Летом набеги также устраивают цыгане. Сначала проходят к хозяевам и спрашивают, нет ли лишнего ненужного металла, чтобы вывезти его. Но наверняка они делают это, чтобы разведать просто.
- Вчера приезжала полиция, приняли заявление. Дачники до этого видели красный автомобиль Жигули, который курсирует по нашему обществу. И после случившегося люди отписывались, что видели данный автомобиль. В нем были молодые люди лет 20-25. Об этом полицейским тоже было сказано. Провести профилактику для полицейских, я думаю, не составит труда. Но насколько они в этом заинтересованы — другой вопрос, - говорит член СНТ.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт кражи. Подробности в ближайшее время.