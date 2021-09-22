Требуется стоматолог-терапевт в клинику "Доктора Ворониной"

Мы в поиске ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА
Если вы мечтаете быть крутым специалистом - мы станем для вас проводником в профессию.
От вас:
• Наличие сертификата;
• Опыт работы от 3-х лет;
• Ведение полного терапевтического приема - лечение кариеса и его осложнений;
• Желание и стремление обучаться новым технологиям;
• Умение выстраивать долгосрочные отношения с пациентами;
• Умение работать в связке с ортопедом и хирургом, ортодонтом;
• Наличие портфолио приветствуется!
От нас:
• Официальное трудоустройство;
• Полный соц.пакет;
• Обучающие программы;
• Возможность карьерного роста;
• Удобный сменный график, полная занятость.
• Дружный коллектив.
Свое резюме отправляйте на почту: Nadial60@mail.ru
или звоните по тел: +7-953-767-7916
г. Бердск, Комсомольская, 27а
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