В Крыму в палатке туристки взорвался газовый баллон. Девушка с ожогами бродила по лесам в поисках помощи

В понедельник утром, в 8:00, в местное МЧС поступил вызов о помощи. Как сообщает пресс-служба регионального министерства чрезвычайных ситуаций, туристка из города Нефтеюганска решила заночевать в палатке в предгорьях Крыма. Но при попытке приготовить ужин, газовая горелка взорвалась. Женщина получила ожоги и всю ночь пыталась добраться за помощью.
Со слов пострадавшей, при приготовлении еды во время отдыха в районе горы Демерджи, в ее палатке взорвался баллон мультитопливной горелки с последующим возгоранием. Выбравшись из горящей палатки, пострадавшая всю ночь находилась в лесной местности без средств связи, пытаясь выйти к людям. К утру ее обнаружил проезжающий мимо автомобилист, который и вызвал спасателей.
Пострадавшую доставили в село Лучистое для госпитализации: у нее сильные ожоги, серьезные травмы и кровопотеря.