Индексация пенсий в 2022 году: Назван точный размер повышения выплаты россиянам

По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9 процента, сообщил он в интервью с РИА.
Как отметил Котятков, в соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 процента. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9 процента.
Таким образом, по прогнозам, в 2022 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составит 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.