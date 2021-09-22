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В Бердске разыскивают мужчин, которые вскрывают машины на ул. Лелюха и в районе ГУМа

5:17:149/22/2021,Валерия НипомнящаяФото: pxfuel.com
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Информацию о похитителях просят сообщать в полицию по номеру 112 или по номеру +7 952 929-49-49.

Похитителей сняли камеры видеонаблюдения

В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратился местный житель и рассказал, что вчера, 21 сентября, около 5 утра были вскрыты несколько автомобилей. Были похищены части машины. Это произошло по улице Лелюха, 13. Горожанин, проживающий в районе ГУМа, отметил, что на его машине тоже пытались снять аккумулятор, но преступникам не удалось это сделать из-за креплений.

- Выхожу из дома в 8 утра, чтобы ехать на работу. Вижу, что машина не заводится. Начал проверять возможные причины, увидел, что питания нет. Когда решил заглянуть под капот, увидел, что он уже открыт. Были сняты клеммы с аккумулятора, сам он был на месте. У меня крепление на аккумуляторе стоит, поэтому видимо не смогли снять. Уехал на работу, а потом увидел, что в чате парень с нашей улицы написал, что у него сняли аккумулятор. Он вызвал полицию, они сняли отпечатки пальцев, нашли видеокамеры, которые записали похитителей, приняли заявление, - поделился мужчина в разговоре с редакцией "Курьер. Среда. Бердск" 22 сентября.

В отделе МВД России по городу Бердску подтвердили факт подачи заявления. Полицейские начали поиск подозреваемых.

Если у вас есть какая-то информация о похитителях, просим сообщать в полицию по номеру 112 или по номеру +7 952 929-49-49.

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