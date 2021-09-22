В Бердске школьники заболевают коронавирусом: названо точное число зараженных на 22 сентября 2021

На 22 сентября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 340 жителей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего за сутки взято 331 тест на выявление заболевших. Также выздоровевших и выписанных 2310.
Отметим, на сегодняшний день 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2457 случаев коронавирусной инфекции.
В образовательных организациях: заболевших ковид – 27 воспитанников (СОШ 8, ДС 19) + 3 сотрудника. Контактных всего 418, из них школы - 214, сады - 204. Закрыты по ковиду: 15 групп в дошкольных учреждениях и 5 классов.
В Городе по ОРВИ закрытых классов и групп нет.