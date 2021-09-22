Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске школьники заболевают коронавирусом: названо точное число зараженных на 22 сентября 2021

4:57:169/22/2021Фото: Pixabay
0

Но классы и группы детских садов на карантин не уходят.

Статистика коронавируса по Бердску

На 22 сентября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 340 жителей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего за сутки взято 331 тест на выявление заболевших. Также выздоровевших и выписанных 2310.

Отметим, на сегодняшний день 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2457 случаев коронавирусной инфекции.

В образовательных организациях: заболевших ковид – 27 воспитанников (СОШ 8, ДС 19) + 3 сотрудника. Контактных всего 418, из них школы - 214, сады - 204. Закрыты по ковиду: 15 групп в дошкольных учреждениях и 5 классов.

В Городе по ОРВИ закрытых классов и групп нет.

Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Признаки хорошего любовника: их всего 4
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
На советских пляжах разное творилось: фото крупным планом
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Смешные провинциалки, которые хотят стать леди
vsenovosti.net
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Пляжные снимки из Советского Союза: вот это девчонки отрывались
Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
статистикаБердсккоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы переболели?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже

Последние новости

БердскТребуется стоматолог-терапевт в клинику "Доктора Ворониной"
4:55:46 9/22/2021
Требуется стоматолог-терапевт в клинику "Доктора Ворониной"
БердскБердск завален и заклеен предвыборным хламом: Кто должен очистить город от агитационного мусора
4:52:59 9/22/2021
Бердск завален и заклеен предвыборным хламом: Кто должен очистить город от агитационного мусора
Индексация пенсий в 2022 году: Назван точный размер повышения выплаты россиянам
4:39:06 9/22/2021
Индексация пенсий в 2022 году: Назван точный размер повышения выплаты россиянам
Бердск"Пенсионерам поздно помогать": В Бердске секретарь горкома КПРФ Сергей Бессонов прокомментировал слова зампреда ЦБ о накоплении пенсии своими силами
4:27:22 9/22/2021
"Пенсионерам поздно помогать": В Бердске секретарь горкома КПРФ Сергей Бессонов прокомментировал слова зампреда ЦБ о накоплении пенсии своими силами
В Крыму в палатке туристки взорвался газовый баллон. Девушка с ожогами бродила по лесам в поисках помощи
4:23:33 9/22/2021
В Крыму в палатке туристки взорвался газовый баллон. Девушка с ожогами бродила по лесам в поисках помощи
БердскВ Бердске оглашен окончательный список новых депутатов горсовета после выборов-2021
4:16:48 9/22/2021
В Бердске оглашен окончательный список новых депутатов горсовета после выборов-2021
В Новосибирске абсолютно голая сибирячка устроила дикие танцы у вокзала
4:07:01 9/22/2021
В Новосибирске абсолютно голая сибирячка устроила дикие танцы у вокзала
Список разрешенных и запрещенных продуктов в великий праздник Воздвижения Креста Господня: Кому разрешены поблажки
4:00:17 9/22/2021
Список разрешенных и запрещенных продуктов в великий праздник Воздвижения Креста Господня: Кому разрешены поблажки
Глава NASA заявил, что приедет в Москву ради встречи с Рогозиным
3:48:38 9/22/2021
Глава NASA заявил, что приедет в Москву ради встречи с Рогозиным
Как привлечь деньги в день осеннего равноденствия 22 сентября: Сильный финансовый обряд
3:30:18 9/22/2021
Как привлечь деньги в день осеннего равноденствия 22 сентября: Сильный финансовый обряд