Кто такой пророк Мухаммед и почему мусульмане отмечают день его смерти 5 октября?

Ислам – одна из крупнейших религий мира. Её появлением человечество обязано Мухаммеду – последнему пророку, посланному Всевышним. Учение Мухаммеда позволяет мусульманам считать ислам последним заветом Бога, исполнять который людям предстоит до Судного дня.
С исторической точки зрения, Мухаммед перевернул существующие на рубеже VII века религиозные системы, познакомив человечество с Кораном. Как политик он основал исламскую общину – умму, которая быстро разрослась до государства, занявшего Аравийский полуостров.
Летоисчисление мусульман ведётся по Лунной Хиджре. Месяцы этого календаря не привязаны к временам года, время их начала вычисляют по фазам Луны. В результате даты событий переходят по современному календарю, меняясь из года в год. Память о смерти Мухаммеда по Хиджре совершается 28 сафара, в 2021 году это вторник 5 октября.
Призвание свыше
В конце VI века в арабском племени Курайш родился необычный мальчик. Он был уже обрезан, самостоятельно держал голову и владел руками. В этот момент дрогнул персидский тронный зал.
Ещё до 6 лет Мухаммед потерял родителей и воспитывался дядей. Нищета заставила его стать погонщиком верблюдов. В 25 лет он женился на вдове. Её накопления позволили Мухаммеду оставить труды и заняться духовным поиском.
Часто Мухаммед удалялся в пустынные ущелья для молитвы и раздумий. Там в 610 году ему явился архангел Джибриль. Он открыл мужчине пророческую миссию и продиктовал суры Корана.
Основание уммы
Мухаммед подарил своё учение окружающим. Его проповеди собирали множество людей. Проповедник признавал учения иудейских и христианских пророков, объясняя Коран, как последнее священное писание, адресованное человечеству свыше. Так родилась исламская религия.
У Мухаммеда при жизни было немало врагов. Стоящие у власти считали его учения угрозой. Под их давлением пророк покинул Мекку, а в 622-м году его домом стала Медина. За Мухаммедом переселились сотни его последователей. Из них сформировалась сплочённая община, которая росла и укрепляла свои позиции.
Спустя 8 лет пророк вернулся в родную Мекку, где нашёл тысячи новых верующих. Там он совершил обряд поклонения у Каабы, с тех пор ставшей мусульманской святыней.
Незадолго до смерти, Мухаммед вернулся в Медину, где помолился на могилах предков, раздал имение нищим и попрощался с общиной. Его тело сжигала лихорадка, но дух оставался крепок, а ум – трезв. В 632-м Мухаммед отошёл к престолу Всевышнего в возрасте чуть старше 60-ти лет.
Наследие пророка
На могиле Мухаммеда возвели прекрасную мечеть из розового гранита. Она и сейчас находится в городе Медина Саудовской Аравии. Туда ежегодно стекаются тысячи мусульман.
Ислам быстро разошёлся по Аравийскому полуострову, оттуда – на территории Азии, Африки, Византии. Этому способствовали соратники Мухаммеда, продолжающие проповедь.
Потомки пророка до сих пор стоят у власти в Иордании и Марокко. Для мусульман шиитского направления преемственность Мухаммеда считается священной и в наши дни.