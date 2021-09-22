В Бердске пациенты ЦГБ ужасаются обшарпанным стенам. Когда в стационаре сделают ремонт, рассказываем

Состоянием поликлиники №2 на ул. Боровой возмущены бердчане. Фотографиями стен хирургического отделения они поделились в социальных сетях.
О проблеме
Как утверждает Евгений Л. вчера, 21 сентября в хирургическое отделение положили его мать. Сын ужаснулся, когда увидел условия.
Бердчане, которым удавалось ранее очутиться в стенах этой поликлиники выразили свое мнение о лечебном учреждении.
Мнения людей
- Я смотрю за 20 лет ничего там не изменилось. Стало только хуже,- высказалась Ольга Л.
- Это декоративная штукатурка - новый тренд! - с сарказмом произнесла Ирина С.
- Вы что, хотите чтобы, как на Украине? Не раскачивайте лодку. По телевизору говорят у нас хорошие больницы,- изрек Вадим Г.
- Я бы свою маму не оставила в таких условиях. Я бы там даже бешеную собаку не оставила,- отметила Алиса В.
- И мою бабушку и мою жену там в таких же условиях оперировали 15 лет назад. Здесь ничего не меняется! - воскликнул Эдик Н.
Когда будет ремонт?
В пресс-службе ЦГБ Бердска заявили, что корпуса поликлиники №2 пришли в упадочное состояние из-за гниющей кровли. Здание больницы было построено в 1978 году. Кровлю удалось восстановить только в 2020 году.
- В настоящий момент идет подготовка помещений для онкоцентра. Все проводится в рамках государственных программ в силу которых выделяются средства на те или иные действия. Поэтапно, естественно, после запуска онкоцентра будут продолжаться ремонты других корпусов поликлиники №2 БЦГБ, - сказал начальник пресс-службы БЦГБ Аркадий Ефимович.
Кроме того, стало известно, что запуск онкоцентра планируется в ноябре. Сейчас планы затягивают погодные условия, но то, что центр для онкобольных в поликлинике №2 появится, как минимум, в этом году - это точно.