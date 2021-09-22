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В Бердске пациенты ЦГБ ужасаются обшарпанным стенам. Когда в стационаре сделают ремонт, рассказываем

6:10:079/22/2021,Алина БуроваФото: Евгения Л.
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Как говорят бердчане, в ныне действующих палатах хирургического корпуса, они бы не оставили даже бешенных собак. По словам горожан, никто из руководителей больницы ничего не менял в лучшую сторону на протяжении 15 лет.

Потолки в поликлинике №2 Бердска

Состоянием поликлиники №2 на ул. Боровой возмущены бердчане. Фотографиями стен хирургического отделения они поделились в социальных сетях.

О проблеме

Как утверждает Евгений Л. вчера, 21 сентября в хирургическое отделение положили его мать. Сын ужаснулся, когда увидел условия.

Бердчане, которым удавалось ранее очутиться в стенах этой поликлиники выразили свое мнение о лечебном учреждении.

Мнения людей

- Я смотрю за 20 лет ничего там не изменилось. Стало только хуже,- высказалась Ольга Л.

- Это декоративная штукатурка - новый тренд! - с сарказмом произнесла Ирина С.

- Вы что, хотите чтобы, как на Украине? Не раскачивайте лодку. По телевизору говорят у нас хорошие больницы,- изрек Вадим Г.

- Я бы свою маму не оставила в таких условиях. Я бы там даже бешеную собаку не оставила,- отметила Алиса В.

- И мою бабушку  и мою жену там в таких же условиях оперировали  15 лет назад. Здесь ничего не меняется! - воскликнул Эдик Н.

Когда будет ремонт?

В пресс-службе ЦГБ Бердска заявили, что корпуса поликлиники №2 пришли в упадочное состояние из-за гниющей кровли. Здание больницы было построено в 1978 году. Кровлю удалось восстановить только в  2020 году.

- В настоящий момент идет подготовка помещений для онкоцентра. Все проводится в рамках государственных программ в силу которых выделяются средства на те или иные действия. Поэтапно, естественно, после запуска онкоцентра будут продолжаться ремонты других корпусов поликлиники №2 БЦГБ, - сказал начальник пресс-службы БЦГБ Аркадий Ефимович.

Кроме того, стало известно, что запуск онкоцентра планируется в ноябре. Сейчас планы затягивают погодные условия, но то, что центр для онкобольных в поликлинике №2 появится, как минимум, в этом году - это точно.

В данном отделении находится мать бердчанина Евгения Л.

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