Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Значение праздника Покрова Пресвятой Богородицы

2:00:069/22/2021,Ирина НоваяФото: pexels.com
0

Славяне считали, что название праздника отсылает не только к истории чуда, но и к погоде.

Покров – это первый снег, укрывающий землю

В череде основных событий православия выделяются торжества в честь Девы Марии. Среди двунадесятых ей посвящено четыре праздника, а среди великих только один, и имя ему – Покров Пресвятой Богородицы.
Датой Покрова считают самую середину осени, для современного календаря это 14 октября, для 2021 года – четверг. Ещё на Руси эту дату считали погодным рубежом, где «до обеда погода осенняя, а после – зимняя».
В церквях Покров отмечают особым богослужением. Отсутствие поста располагает верующих празднично пообедать в честь Богоматери. Праздник Покрова очень любят на русской земле – духовной преемнице Константинополя. Именно там произошло чудо Покрова, отмечаемое до сих пор.

События праздника
В начале X века Константинополем правил благочестивый император Лев Мудрый, христианство при нём процветало. Однако город страдал от варварских набегов, особенно – с моря. Незваные гости устраивали грабёж, резню, не щадили ни женщин, ни детей.
Увидев однажды на горизонте вражеские паруса, жители Константинополя с ужасом хлынули в церкви, чтобы вымолить Божье заступничество. Многолюдно было во Влахернском храме, всю ночь продолжалась молитва.
Среди прихожан был Андрей Блаженный. Незадолго до рассвета он обрёл видение. Сама Богоматерь, в сопровождении святых и ангельской свиты, прошла по воздуху над Царскими вратами и остановилась над толпой. С головы она сняла покрывало, сияющее, словно молния. Его Дева Мария набросила на христиан.
В это время на море началась страшная буря, разметавшая варварские корабли в щепки. На этот раз город был спасён.
Русь унаследовала константинопольские традиции, крестившись на рубеже второго тысячелетия. В XII веке Покров стали почитать великим праздником и сложили ему богослужение.

Изображения Покрова
Чудо позволило создать серию икон, главная фигура которых – Богоматерь с Покровом в руках. Иногда иконописцы изображают сопровождающих её Иоаннов – Богослова и Крестителя, иногда – ангельские чины. Встречаются варианты, где Дева Мария стоит над толпой молящихся христиан. В нижней части иконы можно увидеть изображение святого Андрея, указывающего на явление.
Саму фигуру Богоматери на иконах Покрова чаще всего пишут по типу «Оранта» или «молящаяся». Это изображение Девы Марии анфас в полный рост с воздетыми к небу руками.

Покров для народа
Славяне считали, что название праздника отсылает не только к истории чуда, но и к погоде. Покров – это первый снег, укрывающий землю. А ещё праздник открывал свадебный сезон. Замужним славянкам предлагалось прятать волосы под платок – тоже покров.
Девушки рано утром спешили к богослужению: по поверью, кто раньше свечку Богоматери поставит, тот и замуж раньше выйдет. С праздничного вечера начинались посиделки, где славянки рукодельничали, подготавливая приданное.

Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Признаки хорошего любовника: их всего 4
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Морозов после пластики: фанаты напуганы
Стандарты мужской и женской красоты в разных странах, 40 фото
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
Новую опасность российских лесов рассказали грибникам эксперты
news-z.info
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Подруга пермского стрелка на добросе такое рассказала
Показания подруги пермского стрелка потрясли
Загитова впервые высказалась о скандале с сестрами Авериными
Дети «Ералаша»: кто они и как выглядят сейчас
Смешные провинциалки, которые хотят стать леди
vsenovosti.net
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Девушки из провинции: видно сразу
vsenovosti.net
праздникпокровпервый снег
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Подруга пермского стрелка на добросе такое рассказала
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже

Последние новости

Значение праздника Покрова Пресвятой Богородицы
2:00:06 9/22/2021
Значение праздника Покрова Пресвятой Богородицы
БердскСкандал из-за маски устроила в магазине Бердска покупательница: Пришлось вмешиваться гвардейцам
1:51:25 9/22/2021
Скандал из-за маски устроила в магазине Бердска покупательница: Пришлось вмешиваться гвардейцам
Взорвавший отдел МВД под Воронежем застрелил семью из-за коровы: Виктор Мирской заподозрил обман, но полиция не помогла
1:22:28 9/22/2021
Взорвавший отдел МВД под Воронежем застрелил семью из-за коровы: Виктор Мирской заподозрил обман, но полиция не помогла
Загадочная смерть: Мертвым нашли пропавшего без вести 13-летнего мальчика. Смотрите видео
12:58:08 9/22/2021
Загадочная смерть: Мертвым нашли пропавшего без вести 13-летнего мальчика. Смотрите видео
БердскВ Бердске отключат электричество на два дня на восьми улицах частного сектора: Список адресов
12:34:22 9/22/2021
В Бердске отключат электричество на два дня на восьми улицах частного сектора: Список адресов
Кто такой пророк Мухаммед и почему мусульмане отмечают день его смерти 5 октября?
12:00:55 9/22/2021
Кто такой пророк Мухаммед и почему мусульмане отмечают день его смерти 5 октября?
Пропавший самолет Ан-26 проверял системы навигации: На борту находилось 6 человек
11:55:04 9/22/2021
Пропавший самолет Ан-26 проверял системы навигации: На борту находилось 6 человек
Самые угоняемые в 2021 году автомобили назвали страховщики: Узнайте топ-10
11:34:51 9/22/2021
Самые угоняемые в 2021 году автомобили назвали страховщики: Узнайте топ-10
КПРФ не верит: В Москве пересчитают голоса участвовавших в дистанционном голосовании
11:18:10 9/22/2021
КПРФ не верит: В Москве пересчитают голоса участвовавших в дистанционном голосовании
Соседка рассказала о зарезавшем свою семью подростке: Лечился в клинике. Смотрите видео
11:05:26 9/22/2021
Соседка рассказала о зарезавшем свою семью подростке: Лечился в клинике. Смотрите видео