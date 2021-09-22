Значение праздника Покрова Пресвятой Богородицы

В череде основных событий православия выделяются торжества в честь Девы Марии. Среди двунадесятых ей посвящено четыре праздника, а среди великих только один, и имя ему – Покров Пресвятой Богородицы.
Датой Покрова считают самую середину осени, для современного календаря это 14 октября, для 2021 года – четверг. Ещё на Руси эту дату считали погодным рубежом, где «до обеда погода осенняя, а после – зимняя».
В церквях Покров отмечают особым богослужением. Отсутствие поста располагает верующих празднично пообедать в честь Богоматери. Праздник Покрова очень любят на русской земле – духовной преемнице Константинополя. Именно там произошло чудо Покрова, отмечаемое до сих пор.
События праздника
В начале X века Константинополем правил благочестивый император Лев Мудрый, христианство при нём процветало. Однако город страдал от варварских набегов, особенно – с моря. Незваные гости устраивали грабёж, резню, не щадили ни женщин, ни детей.
Увидев однажды на горизонте вражеские паруса, жители Константинополя с ужасом хлынули в церкви, чтобы вымолить Божье заступничество. Многолюдно было во Влахернском храме, всю ночь продолжалась молитва.
Среди прихожан был Андрей Блаженный. Незадолго до рассвета он обрёл видение. Сама Богоматерь, в сопровождении святых и ангельской свиты, прошла по воздуху над Царскими вратами и остановилась над толпой. С головы она сняла покрывало, сияющее, словно молния. Его Дева Мария набросила на христиан.
В это время на море началась страшная буря, разметавшая варварские корабли в щепки. На этот раз город был спасён.
Русь унаследовала константинопольские традиции, крестившись на рубеже второго тысячелетия. В XII веке Покров стали почитать великим праздником и сложили ему богослужение.
Изображения Покрова
Чудо позволило создать серию икон, главная фигура которых – Богоматерь с Покровом в руках. Иногда иконописцы изображают сопровождающих её Иоаннов – Богослова и Крестителя, иногда – ангельские чины. Встречаются варианты, где Дева Мария стоит над толпой молящихся христиан. В нижней части иконы можно увидеть изображение святого Андрея, указывающего на явление.
Саму фигуру Богоматери на иконах Покрова чаще всего пишут по типу «Оранта» или «молящаяся». Это изображение Девы Марии анфас в полный рост с воздетыми к небу руками.
Покров для народа
Славяне считали, что название праздника отсылает не только к истории чуда, но и к погоде. Покров – это первый снег, укрывающий землю. А ещё праздник открывал свадебный сезон. Замужним славянкам предлагалось прятать волосы под платок – тоже покров.
Девушки рано утром спешили к богослужению: по поверью, кто раньше свечку Богоматери поставит, тот и замуж раньше выйдет. С праздничного вечера начинались посиделки, где славянки рукодельничали, подготавливая приданное.