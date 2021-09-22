Комик из России Зураб Юсупов сыграл двойника Джона Сноу в «Игре престолов» для канала HBO, но скрывал это три года

В это сложно поверить, но в России живет настоящий дублёр звезды «Игры престолов» — Кита Харингтона - Джонf Сноу. Зураб Юсупов три года назад оказался в Шотландии на съёмочной площадке вместе с актерами «Игры престолов», но его словам, он не мог рассказать об этом даже родителям, так как подписал с HBO документ о неразглашении. Родные думали, что блогер уехал на практику в Якутию. В беседе с журналистами «Курьер. Среда. Бердск» 21 сентября, Зураб Юсупов рассказал о том, как он стал двойником Кита Харингтона. По словам Зураба, в 2018 году он ради шутки подал заявку на сайте телевизионной компании HBO на роль дублёра в сериале «Игра престолов». И через время получил приглашение стать двойником Джона Сноу.
- Я сам большой фанат «Игры престолов». В 2018 году мы с другом искали информацию о том, когда выйдет последний сезон. Потому что в 2018 году его снимали, мы знали. В общем, нашли объявление о наборе на дублеров. Мы подумали: «Ну, подадим заявку». Я отправил свои фото, заполнил анкету и они мне прислали ответ. Потом попросили скинуть видео со мной. В общем, я им подошёл по внешним данным. Очень похож на актера оказался. Когда обговаривали условия, я вообще не очень серьёзно все это воспринял. Я думал, что это какой-то прикол. А когда обговаривались условия гонорара, я сказал, что мне гонорар не нужен, только чтобы оплатили поездку мою. Им мои условия понравились и они выслали билет. Я ходил потом узнавал а авиакассах настоящие ли они, - рассказывает Зураб.
Затем, рассказывает Зураб, он оказался в Шотландии, где были съёмки. Практически всегда актеру некогда было пользоваться даже телефоном.
— Мы прилетели 12 июня 2018 в пригород Эдинбурга. Все заполнил. На три года контракт о неразглашении был. Они не знали, когда выйдет сезон. Поэтому на три всем дали. Меня заселили в трейлер, я жил с каскадёрами из Сербии. У нас был чёткий график: никакого телефона, либо что-то ещё. В гримерке я проводил по 3 часа. Спали по 6 часов. Потом, после грима шли снимать тысячи дублей, — делится впечатлениями Зураб.
Двойник Джона Сноу также рассказал журналистам «Курьер. Среда. Бердск», что актёром он никогда не работал и съёмки в «Игре престолов» — его дебют:
— Опыта работы в такой сфере у меня никогда не было. Мне просто очень понравилось. Все было очень серьезно. После этих съёмок я был ещё в массовке в российском сериале, но там все было по другому. Это были дополнительные съёмки, они делались в спешке, витало постоянно напряжение. После рабочего дня мы сидели у костра, пели песни. Крестов - играл тоже главного персонажа, он играл на гитаре. Я бы с ним ещё пообщался.
По словам парня, актёром после этого он не стал. Сейчас Зураб Юсупов мечтает стать известным стендап-комиком.
— Сейчас занимаюсь стендапом. Иногда снимаю ролики смешные. Хочу двигаться в этом направлении. В России стендап — молодое направление. В планах его покорить, — говорит Зураб.