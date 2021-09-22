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После трагедии в Перми губернатор велел ужесточить правила обращения с оружием

5:08:389/22/2021Фото: Pixabay
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На такое заявление повлиял массовый расстрел университета 18-летним студентом.

Ограничения необходимы для предотвращения подобных событий, как в Перми

Дмитрий Манохин губернатор Пермского края заявил на заседании совета ректоров, что правила обращения с оружием необходимо ужесточать, сообщается на сайте правительства региона. По словам главы региона, трагедия, произошедшая 20 сентября, когда студент устроил стрельбу в вузе, требует тщательного анализа.

Губернатор объяснил, что ужесточение просто необходимо, вводить ограничения на использование оружия тоже надо как можно скорее. Кроме того, предстоит проанализировать произошедшее и выработать конкретные шаги, которые нужно предпринять, чтобы сохранить жизнь и здоровье жителей в дальнейшем.

Это предложение поддержали и в Общественной палате России. Там предложили ввести механизм наставничества в охотничьей сфере, чтобы за человека, желающего приобрести ружье, мог поручиться опытный охотник.

Напомним, как сообщал «Курьер.Среда.Бердк», 20 сентября жестокий массовый расстрел был организован в Пермском госуниверситете. Жертвами нападавшего стали шесть человек, более двадцати получили различные ранения. Власти региона объявили 21 сентября днем траура.

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