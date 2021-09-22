После трагедии в Перми губернатор велел ужесточить правила обращения с оружием

Дмитрий Манохин губернатор Пермского края заявил на заседании совета ректоров, что правила обращения с оружием необходимо ужесточать, сообщается на сайте правительства региона. По словам главы региона, трагедия, произошедшая 20 сентября, когда студент устроил стрельбу в вузе, требует тщательного анализа.
Губернатор объяснил, что ужесточение просто необходимо, вводить ограничения на использование оружия тоже надо как можно скорее. Кроме того, предстоит проанализировать произошедшее и выработать конкретные шаги, которые нужно предпринять, чтобы сохранить жизнь и здоровье жителей в дальнейшем.
Это предложение поддержали и в Общественной палате России. Там предложили ввести механизм наставничества в охотничьей сфере, чтобы за человека, желающего приобрести ружье, мог поручиться опытный охотник.
Напомним, как сообщал «Курьер.Среда.Бердк», 20 сентября жестокий массовый расстрел был организован в Пермском госуниверситете. Жертвами нападавшего стали шесть человек, более двадцати получили различные ранения. Власти региона объявили 21 сентября днем траура.