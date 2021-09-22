В Перми стало известно о состоянии пострадавших в массовом расстреле в вузе

21 сентября пресс-служба Минздрава РФ опубликовала сообщение, в котором говорится, что семеро пострадавших при стрельбе в университете в Перми находятся в тяжелом состоянии, четверо из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Семь человек с сильными ранениями, в результате стрельбы в Перми доставлены в Москву спецбортом МЧС. Все они в тяжелом состоянии, четверо из них - на ИВЛ. В полете их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф и федеральных клиник Минздрава России, сообщает ведомство.
Отметим, что 12 пострадавших до сих пор находятся на стационарном лечении в медицинских организациях Перми, ряду пострадавших оказана амбулаторная медицинская и психологическая помощь.
Напомним, "Курьер.Среда.Бердск" сообщал о том, что местные власти предложили ввести жесткие ограничения на использование и получение огнестрельного оружия. Данное предложение поддержали в Москве.