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В Перми стало известно о состоянии пострадавших в массовом расстреле в вузе

5:25:159/22/2021Фото: Pixabay
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В особо тяжелом состоянии пострадавших доставили в Москву.

Несколько пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии

21 сентября пресс-служба Минздрава РФ опубликовала сообщение, в котором говорится, что семеро пострадавших при стрельбе в университете в Перми находятся в тяжелом состоянии, четверо из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Семь человек с сильными ранениями, в результате стрельбы в Перми доставлены в Москву спецбортом МЧС. Все они в тяжелом состоянии, четверо из них - на ИВЛ. В полете их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф и федеральных клиник Минздрава России, сообщает ведомство.

Отметим, что 12 пострадавших до сих пор находятся на стационарном лечении в медицинских организациях Перми, ряду пострадавших оказана амбулаторная медицинская и психологическая помощь.

Напомним, "Курьер.Среда.Бердск" сообщал о том, что местные власти предложили ввести жесткие ограничения на использование и получение огнестрельного оружия. Данное предложение поддержали в Москве.

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