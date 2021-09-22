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В Перми названа причина расстрела студентов в вузе: Смотрите видео с признанием инспектора ДПС и ликвидатора нападавшего

5:58:489/22/2021Фото: ТК Life Shot
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Видео с рассказом полицейского опубликовали МВД.

Константин Калинин

18-летний Тимур Бекмансуров, организовавший расстрел Пермского госуниверситета (ПГНИУ), не смог объяснить причину своего преступления. Об этом рассказал полицейский Константин Калинин, который обезвредил нападавшего, сообщает МВД.


На кадрах младший лейтенант рассказывает, что он достал пистолет, пока бежал к главному входу в университет. Там он увидел, как люди прыгают из окон. Калинин услышал выстрелы и увидел молодого человека с оружием. Сотрудник МВД сказал ему бросить оружие, но парень выстрелил в полицейского. В ответ Калинин тоже открыл огонь.


Ранив преступника, полицейский подбежал к нему, обезоружил его и спросил, зачем он стрелял в людей. Но атаковавший вуз молодой человек ничего не ответил. Он лишь попросил сотрудника МВД снять с него балаклаву, потому что нечем было дышать. Калинин оказал ему первую помощь.


Напомним, как сообщал "Курьер.Среда.Бердск", 20 сентября, во время ужасного расстрела Пермского государственного университета одним из студентов, двум сотрудникам ДПС удалось обезвредить и задержать стрелка. Глава МВД России Владимир Колокольцев решил представить их к наградам.

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