В Новосибирске пятеро обвиняемых ответят в суде за нападение на сотрудника полиции

По данным следственного комитета, 13 июня 2020 года в ночное время у дома № 88 по улице Светлая СНТ «Изумруд» Новосибирского района, в ходе конфликта двух компаний молодых людей 21-летний парень выстрелил в грудь потерпевшего из имевшегося у него травматического пистолета. После получения огнестрельного ранения мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где через непродолжительное время скончался от ранений.
Затем молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили пострелять в воздух, а затем устроили драку с местными жителями.
Через некоторое время после совершения преступлений 41-летний обвиняемый по делу, применил физическое насилие в отношении сотрудника полиции в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
В ходе следствия обвиняемые не признали вину в совершении инкриминируемых им преступлений.
Следователями регионального следственного управления выполнен большой объем следственных и процессуальных действий по делу, собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело вместе с утвержденным заместителем прокурора Новосибирской области обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.