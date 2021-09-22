Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске пятеро обвиняемых ответят в суде за нападение на сотрудника полиции

6:22:249/22/2021Фото: СК РФ по Новосибирской области
0

Дело возбуждено по отношению к 5 обвиняемым в возрасте от 20 до 41 года.

Один из обвиняемых

По данным следственного комитета, 13 июня 2020 года в ночное время у дома № 88 по улице Светлая СНТ «Изумруд» Новосибирского района, в ходе конфликта двух компаний молодых людей 21-летний парень выстрелил в грудь потерпевшего из имевшегося у него травматического пистолета. После получения огнестрельного ранения мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где через непродолжительное время скончался от ранений.
Затем молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили пострелять в воздух, а затем устроили драку с местными жителями.

Через некоторое время после совершения преступлений 41-летний обвиняемый по делу, применил физическое насилие в отношении сотрудника полиции в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В ходе следствия обвиняемые не признали вину в совершении инкриминируемых им преступлений.

Следователями регионального следственного управления выполнен большой объем следственных и процессуальных действий по делу, собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело вместе с утвержденным заместителем прокурора Новосибирской области обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

Девушки с красивой фигурой фотографии
Морозов после пластики: фанаты напуганы
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
Признаки хорошего любовника: их всего 4
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
10 лживых фраз, используемых мужчинами для соблазнения женщин
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Стандарты мужской и женской красоты в разных странах, 40 фото
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
Преображение им к лицу: знаменитости до и после похудения
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
следователиубийство в Новосибирскеобиняемые
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Наказание какой тяжести будет предоставлено преступникам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Уже не скрыть, что сделал стрелок из Перми перед расстрелом
Настоящий мотив стрелка, устроившего расстрел в вузе Перми
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей

Последние новости

В Новосибирске пятеро обвиняемых ответят в суде за нападение на сотрудника полиции
6:22:24 9/22/2021
В Новосибирске пятеро обвиняемых ответят в суде за нападение на сотрудника полиции
БердскВ Бердске пациенты ЦГБ ужасаются обшарпанным стенам. Когда в стационаре сделают ремонт, рассказываем
6:10:07 9/22/2021
В Бердске пациенты ЦГБ ужасаются обшарпанным стенам. Когда в стационаре сделают ремонт, рассказываем
Трагическая история в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября: Как погибли святые?
6:00:20 9/22/2021
Трагическая история в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября: Как погибли святые?
В Перми названа причина расстрела студентов в вузе: Смотрите видео с признанием инспектора ДПС и ликвидатора нападавшего
5:58:48 9/22/2021
В Перми названа причина расстрела студентов в вузе: Смотрите видео с признанием инспектора ДПС и ликвидатора нападавшего
Комик из России Зураб Юсупов сыграл двойника Джона Сноу в «Игре престолов» для канала HBO, но скрывал это три года
5:47:57 9/22/2021
Комик из России Зураб Юсупов сыграл двойника Джона Сноу в «Игре престолов» для канала HBO, но скрывал это три года
В Перми стало известно о состоянии пострадавших в массовом расстреле в вузе
5:25:15 9/22/2021
В Перми стало известно о состоянии пострадавших в массовом расстреле в вузе
После трагедии в Перми губернатор велел ужесточить правила обращения с оружием
5:08:38 9/22/2021
После трагедии в Перми губернатор велел ужесточить правила обращения с оружием
Как правильно рисовать кресты в жилище в великий праздник Воздвижения Креста Господня? Зачем это делать?
5:00:13 9/22/2021
Как правильно рисовать кресты в жилище в великий праздник Воздвижения Креста Господня? Зачем это делать?
БердскВ Бердске школьники заболевают коронавирусом: названо точное число зараженных на 22 сентября 2021
4:57:16 9/22/2021
В Бердске школьники заболевают коронавирусом: названо точное число зараженных на 22 сентября 2021
БердскТребуется стоматолог-терапевт в клинику "Доктора Ворониной"
4:55:46 9/22/2021
Требуется стоматолог-терапевт в клинику "Доктора Ворониной"