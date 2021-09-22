Открыт прием сотрудников в Бердске

СОТРУДНИКОВ
График работы сменный, 2/2, з/п от 30 т.р.
Собеседование по телефону: 8 (383 41) 6-34-50
или по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, 89/3
Место работы: Аптечный склад "Катрен".
СОТРУДНИКОВ
График работы сменный, 2/2, з/п от 30 т.р.
Собеседование по телефону: 8 (383 41) 6-34-50
или по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, 89/3
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