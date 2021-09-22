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Открыт прием сотрудников в Бердске

7:11:409/22/2021Фото: "Курьер. Среда. Бердск"
0

Место работы: Аптечный склад "Катрен".

требуются
Аптечный склад «Катрен» приглашает на работу

СОТРУДНИКОВ
График работы сменный, 2/2, з/п от 30 т.р.

Собеседование по телефону: 8 (383 41) 6-34-50
или по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, 89/3

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Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

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