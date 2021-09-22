В Перми увеличилось количество пострадавших после стрельбы в университете до 43 человек

22 сентября стало известно, что число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) увеличилось до 43 человек. В тяжелом состоянии находится только стрелявший, которому ампутировали голень по колено, рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании регионального правительства в среду.
Из общего числа, 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый пациент только один - это стрелок, вчера вечером была произведена ампутация голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое. Как отмечают в Минздраве, жизнь Тимура сейчас на волоске, так как может отказать и печень из-за многочисленных ранений. Все остальные 11 человек находятся в удовлетворительном состоянии, также в удовлетворительном состоянии и находящиеся на амбулаторном лечении.
Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, увеличение числа пострадавших связано с тем, что люди начали обращаться в больницы только через день после трагедии. В основном, у людей незначительные травмы.