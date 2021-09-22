В Москве подросток-наркоман перерезал горло маме и зарезал отца

В ночь на среду, 22 сентября, на северо-востоке Москвы, на Полярной улице, 16-летний подросток, расправился со своей семьей, сообщает РЕН ТВ.
По информации СМИ, он перерезал горло 55-летней матери и нанес пять ножевых ранений 49-летнему отцу, от которых тот скончался. Полиция задержала несовершеннолетнего.
Отметим, что ребенок еще ранее проходил принудительное лечение от наркозависимости в психиатрической клинике. Подросток был крайне недоволен, что его отправили лечиться, что, возможно, и могло привести к убийству. Также родители мальчика ранее были замечены в несоблюдении родительских обязанностей.
На данный момент, молодой человек доставлен в Следственный комитет, как заявила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины преступления выясняются.