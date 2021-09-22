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В Москве подросток-наркоман перерезал горло маме и зарезал отца

7:47:599/22/2021Фото: Pixabay
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Подросток был крайне недоволен, что его отправили лечиться, что, возможно, и могло привести к убийству.

Мальчик наблюдался в психиатрической больнице

В ночь на среду, 22 сентября, на северо-востоке Москвы, на Полярной улице, 16-летний подросток, расправился со своей семьей, сообщает РЕН ТВ.

По информации СМИ, он перерезал горло 55-летней матери и нанес пять ножевых ранений 49-летнему отцу, от которых тот скончался. Полиция задержала несовершеннолетнего.

Отметим, что ребенок еще ранее проходил принудительное лечение от наркозависимости в психиатрической клинике. Подросток был крайне недоволен, что его отправили лечиться, что, возможно, и могло привести к убийству. Также родители мальчика ранее были замечены в несоблюдении родительских обязанностей.

На данный момент, молодой человек доставлен в Следственный комитет, как заявила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины преступления выясняются.

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