В Липецке СК завел уголовное дело после жестокого избиения студентки техникума в раздевалке спортзала

21 сентября стало известно об увольнении директрисы Липецкого техникума общественного питания из-за скандала вокруг избиения студентки группой учащихся. Сообщает управление образования и науки региона.
По словам ведомства, по предварительной информации, у девушки, которую избили в техникуме, нет справки об инвалидности. По крайней мере, никаких документов об этом она в техникум не приносила. Ситуацию с избиением студентки обсудят на педсовете.
При этом глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что если факт избиения девушки подтвердится, то виновных студентов отчислят, а в руководстве учебного заведения проведут кадровые решения.
Отметим, девушку избили недавно. На нее напали три другие студентки перед уроком физкультуры в раздевалке спортзала, отобрали телефон и начали избивать ногами. Всё это происходило на глазах у других студентов, многие из которых снимали избиение на телефоны, но никто не проявил поддержку и не оказал помощи девушке.