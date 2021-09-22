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В Липецке СК завел уголовное дело после жестокого избиения студентки техникума в раздевалке спортзала

8:08:489/22/2021Фото: Pixabay
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Всё это происходило на глазах у других студентов, многие из которых снимали избиение на телефоны, но никто не проявил поддержку и не оказал помощи девушке.

Директору техникума пришлось уволиться

21 сентября стало известно об увольнении директрисы Липецкого техникума общественного питания из-за скандала вокруг избиения студентки группой учащихся. Сообщает управление образования и науки региона.

По словам ведомства, по предварительной информации, у девушки, которую избили в техникуме, нет справки об инвалидности. По крайней мере, никаких документов об этом она в техникум не приносила. Ситуацию с избиением студентки обсудят на педсовете.

При этом глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что если факт избиения девушки подтвердится, то виновных студентов отчислят, а в руководстве учебного заведения проведут кадровые решения.

Отметим, девушку избили недавно. На нее напали три другие студентки перед уроком физкультуры в раздевалке спортзала, отобрали телефон и начали избивать ногами. Всё это происходило на глазах у других студентов, многие из которых снимали избиение на телефоны, но никто не проявил поддержку и не оказал помощи девушке.

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