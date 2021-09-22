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В Бердске и Новосибирске частники захватили берега Обского моря

8:29:379/22/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Прокуратура взяла дело под контроль.

Берега Обского моря - лакомые кусочки

В августе 2021 года природоохранная прокуратура провела проверки законности формирования трех земельных участков, находящихся в собственности физических лиц.

Ведомство установило, что земельный участок в районе с. Каменка Новосибирского района сформирован в нарушение земельного и водного законодательства в границах водного объекта – ручья без названия притока р. Дедиха и его береговой полосы, которые в соответствии с требованиями закона отнесены к территориям общего пользования.

На данный момент из-за возможного строительства на земельном участке, возникла угроза причинения вреда водному объекту путем перекрытия его русла грунтом и строительными материалами и подтопления территорий близлежащих дачных обществ.

Аналогичные нарушение выявлены при формировании двух земельных участков в районе Речкуновской зоны отдыха в г. Бердске, которые расположены в береговой полосе Новосибирского водохранилища и частично на акватории водного объекта.

Прокуратура направила в суд три иска о признании недействительным образования указанных земельных участков, отсутствующим права собственности владельцев земельных участков и исключения записей о них из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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