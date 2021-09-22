В Бердске и Новосибирске частники захватили берега Обского моря

В августе 2021 года природоохранная прокуратура провела проверки законности формирования трех земельных участков, находящихся в собственности физических лиц.
Ведомство установило, что земельный участок в районе с. Каменка Новосибирского района сформирован в нарушение земельного и водного законодательства в границах водного объекта – ручья без названия притока р. Дедиха и его береговой полосы, которые в соответствии с требованиями закона отнесены к территориям общего пользования.
На данный момент из-за возможного строительства на земельном участке, возникла угроза причинения вреда водному объекту путем перекрытия его русла грунтом и строительными материалами и подтопления территорий близлежащих дачных обществ.
Аналогичные нарушение выявлены при формировании двух земельных участков в районе Речкуновской зоны отдыха в г. Бердске, которые расположены в береговой полосе Новосибирского водохранилища и частично на акватории водного объекта.
Прокуратура направила в суд три иска о признании недействительным образования указанных земельных участков, отсутствующим права собственности владельцев земельных участков и исключения записей о них из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.