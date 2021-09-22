В Новосибирске СК выясняет, зачем подростки сломали нос случайной прохожей из-за замечания

22 сентября стало известно, что следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту причинения подростком телесных повреждений женщине.
Предварительно установлено, что 18 сентября около 16 часов на тротуаре вблизи дома № 14 по улице Вертковская в Кировском районе города Новосибирска у женщины и двух подростков возникла ссора из-за малозначительного повода. В ходе которого несовершеннолетняя ударила женщину по голове и телу, причинив ей физическую боль.
В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняются причины и условия, способствовавшие происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск», произошел конфликт в Новосибирске на улице Вертковской: подростки напали на женщину с ребенком. Пострадавшая написала заявление в полицию.