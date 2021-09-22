Владимир Путин наградил орденом Мужества сотрудника ДПС, который ликвидировали стрелка в вузе Перми

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников ДПС, первыми прибывших на место стрельбы в университете Перми.
Младший лейтенант Константин Калинин, обезвредивший Тимура Бекмансурова, награжден орденом Мужества, старший лейтенант Владимир Макаров, организовавший эвакуационные мероприятия, получил медаль «За отличие в охране общественного порядка».
- За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить: орденом мужества Калинина Константина Михайловича – младшего лейтенанта полиции. Медалью "За отличие в охране общественного порядка" Макарова Владимира Александровича – старшего лейтенанта полиции, - говорится в указе президента.
20 сентября 2021 года в Перми студент-первокурсник Тимур Бекмансуров расстрелял студентов и преподавателей пермского университета.
Жертв могло быть больше, если бы не быстрые действия прибывших на место стражей порядка, обезвредивших стрелка. После нападения на вуз в Перми погибли 6 человек, пострадали 48. семерых отправили на лечение в Москву по решении врачей.