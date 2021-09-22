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В Перми стрелок Тимур Бекмансуров показывал оружие любимой перед нападением на университет

10:25:059/22/2021Фото: Скриншот
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В день трагедии девушка пыталась связаться с Бекмансуровым по телефону и в соцсетях.

Стрелок из Перми показывал оружие своей подруге

18-летний первокурсник пермского университета перед тем как совершить массовое убийство обсуждал со своей девушкой нападения на другие учебные заведения.

Подруга стрелка рассказала об отношениях с задержанным на допросе 22 сентября, об этом сообщили в Life Shot. Как пояснила девушка, Тимур обсуждал с ней случаи колумбайна, но не выражал своего отношения к ним.

Военное вооружение начало интересовать стрелка пару лет назад, тогда он и приобрел ружье, которое позже и видела девушка, которой Тимур показывал снаряжение вместе с патронами, ножом и черной каской. Студент занимался стрельбой, поэтому его подруга подумала, что такое количество патронов ему нужно для тренировок.

В день трагедии девушка пыталась связаться с Бекмансуровым по телефону и в соцсетях.

- Промелькнула мысль, что стрельбу мог устроить Бекмансуров, так как накануне он демонстрировал ружье и патроны, — рассказала следователям подруга стрелка.

20 сентября в Перми произошло нападение на университет, 18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров пришел в вуз вооруженный и начал расстреливать всех, кто попадался ему по дороге.

В результате трагедии погибли 6 человек, пострадали по последним данным 43 человека.

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