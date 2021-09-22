В Перми стрелок Тимур Бекмансуров показывал оружие любимой перед нападением на университет

18-летний первокурсник пермского университета перед тем как совершить массовое убийство обсуждал со своей девушкой нападения на другие учебные заведения.
Подруга стрелка рассказала об отношениях с задержанным на допросе 22 сентября, об этом сообщили в Life Shot. Как пояснила девушка, Тимур обсуждал с ней случаи колумбайна, но не выражал своего отношения к ним.
Военное вооружение начало интересовать стрелка пару лет назад, тогда он и приобрел ружье, которое позже и видела девушка, которой Тимур показывал снаряжение вместе с патронами, ножом и черной каской. Студент занимался стрельбой, поэтому его подруга подумала, что такое количество патронов ему нужно для тренировок.
В день трагедии девушка пыталась связаться с Бекмансуровым по телефону и в соцсетях.
- Промелькнула мысль, что стрельбу мог устроить Бекмансуров, так как накануне он демонстрировал ружье и патроны, — рассказала следователям подруга стрелка.
20 сентября в Перми произошло нападение на университет, 18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров пришел в вуз вооруженный и начал расстреливать всех, кто попадался ему по дороге.
В результате трагедии погибли 6 человек, пострадали по последним данным 43 человека.