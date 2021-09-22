Чем лечить коронавирус: Минздрав придумал новые рекомендации для больных COVID-19

22 сентября Минздрав России выпустил 12-ю версию временных методических рекомендаций по лечению пациентов с COVID-19, сообщили в среду журналистам в пресс-службе министерства.
Таким образом, включены новые схемы амбулаторного лечения, включающие препарат будесонид для пациентов с легким течением заболевания. Для пациентов со среднетяжелым течением заболевания внесена схема с ингибиторами янус-киназ (барицитиниб и тофацитиниб). Препарат умифеновир ("Арбидол") исключен из схемы лечения пациентов, имеющих факторы риска, с легким течением заболевания в условиях стационара, сообщает ведомство.
Добавим, что Минздрав разработал схемы для пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания - оптимизирована этиотропная терапия в сторону применения более эффективных подходов - применение ремдесивира и иммуноглобулина человека против COVID-19. Добавлен новый раздел - "Антимикотическая терапия", отражающий особенности лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Также отметим, в раздел, касающийся терапии неотложных состояний, добавлена информация о рациональном использовании кислорода при респираторной поддержке пациентов. Обновлен и раздел по специфической профилактике COVID-19 - в него внесена информация о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных.