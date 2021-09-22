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В России требуют ввести обязательную вакцинация от коронавируса. Даже для детей

10:29:479/22/2021Фото: Pixabay
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Эксперт Минздрава высказал свою позицию насчет прививки.

Ситуация с коронавирусом в стране ухудшается, требуется решение

В ходе конференции В России «Заботливым родителям — о том, как сохранить и улучшить здоровье детей» президент Союза педиатров России, главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Александр Баранов заявил, что вакцинация от COVID-19 должна быть обязательной, в том числе и для детей.

Как отметил специалист, сейчас в России проходит добровольная вакцинация, но масштабы заболеваемости на сегодняшний день подталкивают людей прививаться как можно скорее. Ситуация, в которой сейчас находятся россияне, просто обязывает их делать прививки.

По словам Баранова, сейчас в России «процветает антивакцинальное лобби», «на совести» которого «сотни болезней детских и летальных исходов». Эксперт подчеркнул, что государству необходимо обратить на это лобби более пристальное внимание.

Президент России Владимир Путин в ответ на это не раз высказывался против обязательного вакцинирования.

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