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КПРФ не верит: В Москве пересчитают голоса участвовавших в дистанционном голосовании

11:18:109/22/2021Фото: @venediktov.a
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Проверят, не произошла ли подмена голосов в период затянувшейся расшифровки и правильно ли были учтены последние голоса избирателей, воспользовавшихся инструментом переголосования.

Алексей Венедиктов рядом с документальными доказательствами электронного голосования

До 27 сентября будет проводиться проверка результатов электронного голосования в Москве, которые сильно поменяли картину выборов по одномандатным округам.

Техническая группа проведет свою проверку после того, как КПРФ отказалась признавать результаты голосования по столице. Об этом рассказал Алексей Венедиктов, возглавляющий общественный штаб, наблюдающий за выборами. Именно он распорядился провести проверку.

- Поскольку у нас сохранились бумажные следы, я прошу ЦИК сохранять это, и, если потребуется после всех пересчетов, будем принимать решение о бумажном пересчете, — сказал Венедиктов на заседании общественного штаба.

Все данные по ДЭГ планируется обнародовать, при этом Венедиктов пояснил, что речь идет об аудите и сверке голосов.

- Штаб не вправе принимать решение о пересчете, это сверка. Сверка для того, чтобы подтвердить или не подтвердить подозрения, что результаты подсчитаны неверно. Это одна маленькая часть, впереди большая работа, — сказал Венедиктов.

Эксперт Григорий Мельконьянц сообщил, что окончание проверки назначено не позднее 27 сентября.

- У наблюдателей есть скачанные файлы с транзакциями, по стоянию на разное время, которые в том числе можно использовать для пересчета. Проверить, не произошла ли подмена голосов в период затянувшейся расшифровки и правильно ли были учтены последние голоса избирателей, воспользовавшихся инструментом переголосования, — объяснил он.

Дистанционное электронное голосование проходило в Москве и 6 регионах РФ. После окончания голосования в 20:00 19 сентября у всех наблюдателей за проведением ДЭГ был аннулирован доступ к контролю за ним. После того, как голоса были пересчитаны, прошло слишком много времени, что и смутило избирателей, а после подведения итогов оказалось, что на округах, где побеждали кандидаты от оппозиции, картина поменялась в обратную сторону.

В Москве на улицы вышли сторонники КПРФ, которые отказались признавать итоги выборов, пишет РБК.

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