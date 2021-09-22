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Самые угоняемые в 2021 году автомобили назвали страховщики: Узнайте топ-10

11:34:519/22/2021Фото: pixabay.com
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Больше всех угонщиков интересуют корейские и японские модели.

Страховщики назвали самые угоняемые в 2021 году марки автомобилей

Российские страховые компании обращают внимание автовладельцев на то, что в связи с пандемией количество угонов сократилось, но преступники не дремлют. Полной информацией могут обладать только в МВД, там считают и незастрахованные автомобили, но по имеющим КАСКО представлена исчерпывающая картина.

ТОП-10 самых угоняемых в нынешнем году авто: Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Sportage, Lexus LX, Mitsubishi Outlander, Toyota Camry, Toyota RAV4.

По данным Autonews, в списке не указан рейтинг угоняемости, просто они расположены в алфавитном порядке.

В Москве интерес проявляют к другим моделям: Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Mercedes-Benz GL/GLS и Mercedes-Benz GLK/GLC, а также Audi A6, Porsche Macan и Mazda CX-5.

Традиционно высокий интерес к Toyota Land Cruiser Prado.

Угоняют в столице автомобили не только премиум-класса. Там запросто можно лишиться Lada Largus, Renault Logan и Sandero.

Страховщики напоминают, что интерес к чужим авто растет обычно в октябре.

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