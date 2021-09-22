Самые угоняемые в 2021 году автомобили назвали страховщики: Узнайте топ-10

Российские страховые компании обращают внимание автовладельцев на то, что в связи с пандемией количество угонов сократилось, но преступники не дремлют. Полной информацией могут обладать только в МВД, там считают и незастрахованные автомобили, но по имеющим КАСКО представлена исчерпывающая картина.
ТОП-10 самых угоняемых в нынешнем году авто: Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Sportage, Lexus LX, Mitsubishi Outlander, Toyota Camry, Toyota RAV4.
По данным Autonews, в списке не указан рейтинг угоняемости, просто они расположены в алфавитном порядке.
В Москве интерес проявляют к другим моделям: Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Mercedes-Benz GL/GLS и Mercedes-Benz GLK/GLC, а также Audi A6, Porsche Macan и Mazda CX-5.
Традиционно высокий интерес к Toyota Land Cruiser Prado.
Угоняют в столице автомобили не только премиум-класса. Там запросто можно лишиться Lada Largus, Renault Logan и Sandero.
Страховщики напоминают, что интерес к чужим авто растет обычно в октябре.