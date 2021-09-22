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Пропавший самолет Ан-26 проверял системы навигации: На борту находилось 6 человек

11:55:049/22/2021Фото: МЧС
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Воздушное судно должно было вернуться в хабаровский аэропорт в 12:10 мск, но пропало с радаров.

Спасатели с воздуха и земли ищут пропавший под Хабаровском Ан-26

МЧС направило вертолет Ми-8 со спасателями на борту на поиски пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26.

К поиску пропавшего воздушного судна также привлечены наземные группы с техникой высокой проходимости, сообщил источник РИА Новости. Всего в поисках задействованы более 40 человек.

Как выяснилось, самолет Ан-26, пропавший с радаров у Хабаровска, проверял системы навигационного радионаблюдения. Воздушное судно должно было вернуться в хабаровский аэропорт в 12:10 мск.

"22 сентября судно выполняло рейс с целью облета систем навигационного радионаблюдения в Хабаровском крае. Запланированное время посадки - 19:10 (12:10 мск). Судно в аэропорт Хабаровска не вернулось", - рассказали ТАСС в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Эксплуатировало самолет ЗАО "Летные проверки и системы". На борту находились 6 членов экипажа.

Самолет пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска, по предварительным данным, в районе Большехехцирского заповедника.

По факту исчезновения возбуждено уголовное дело.

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