Пропавший самолет Ан-26 проверял системы навигации: На борту находилось 6 человек

МЧС направило вертолет Ми-8 со спасателями на борту на поиски пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26.
К поиску пропавшего воздушного судна также привлечены наземные группы с техникой высокой проходимости, сообщил источник РИА Новости. Всего в поисках задействованы более 40 человек.
Как выяснилось, самолет Ан-26, пропавший с радаров у Хабаровска, проверял системы навигационного радионаблюдения. Воздушное судно должно было вернуться в хабаровский аэропорт в 12:10 мск.
"22 сентября судно выполняло рейс с целью облета систем навигационного радионаблюдения в Хабаровском крае. Запланированное время посадки - 19:10 (12:10 мск). Судно в аэропорт Хабаровска не вернулось", - рассказали ТАСС в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Эксплуатировало самолет ЗАО "Летные проверки и системы". На борту находились 6 членов экипажа.
Самолет пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска, по предварительным данным, в районе Большехехцирского заповедника.
По факту исчезновения возбуждено уголовное дело.