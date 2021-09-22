Взорвавший отдел МВД под Воронежем застрелил семью из-за коровы: Виктор Мирской заподозрил обман, но полиция не помогла

В Воронежской области в Каменском районе 16 сентября произошло убийство трех человек из одной семьи, в расправе подозревают местного жителя Виктора Мирского, который после расстрела поехал в Лиски и совершил нападение на полицейский участок.
Односельчане рассказали о стрелке, как о немногословном человеке, которого даже в лицо не все знали. По словам знакомых, Виктор сотрудничал с семьей, ставшей жертвой его расправы, точнее с 20-летним молодым человеком, который был местным активистом — он добился установки контейнеров для мусора на селе.
Как рассказали местные, Виктор и убитый парень сотрудничали при продаже коров, а в феврале 2021 года было продано очередное животное, которую парень перепродал, но Виктор захотел вернуть корову обратно, на что получил отказ из-за невозможности вернуть перепроданное животное.
Мирской посчитал, что его обманывают и подал заявление в полицию, ему отказали в рассмотрении заявления и пояснили, что за корову были получены деньги, значит, никакого воровства или другого преступления не было.
Знакомые Виктора рассказывают, что данная ситуация очень расстроила мужчину, он поссорился с 20-летним соседом и даже посылал угрозы в пылу ссоры и пообещал расправиться, но никто на это внимание не обратил.
16 сентября утром к дому 59-летней соседки Мирского подъехал молочник, которому та сдавала молоко. Он удивился, что ему никто не открыл, и вошел внутрь двора, где увидел лежащую на земле женщину. Молочнику и в голову прийти не могло, что она мертва — он позвал знакомого, тот с фельдшером приехали для оказания помощи, которая уже была не нужна. Зайдя в дом, знакомые семьи обнаружили мертвыми 20-летнего сына хозяйки дома и 5-летнего внука.
Виктора Мирского искали больше суток, при задержании он оказал вооруженное сопротивление, поэтому правоохранители применили огнестрельное оружие и ранили в голову, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". В его "Ниве" нашли целый арсенал оружия и много денег.