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В Бердске отключат электричество на два дня на восьми улицах частного сектора: Список адресов

12:34:229/22/2021Фото: pixabay.com
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Причиной того, что несколько улиц останутся без электроэнергии стала запланированная установка приборов учета. 

счетчик
Новые приборы учета электроэнергии поставят в частном секторе Бердска

Отключение электроэнергии предстоит в Бердске в четверг и в пятницу, сообщили в мэрии.

Причиной того, что несколько улиц останутся без электричества стала запланированная установка приборов учета.

23 сентября с 10.00 до 17.00 отключат электроэнергию у потребителей, проживающих по адресам:ул. Гастелло, 56-63, ул. Маяковского, 164-176 (чётные), ул. Герцена, 55-64, ул. Лермонтова, 61-67.

24 сентября в эти же часы, с 10:00 до 17:00 не будет света у потребителей по адресам: ул. Чайковского, 52-65, ул. Радищева, 67-73, ул. Чехова, 1-18, пер. Герцена, 1-16, ул. Римского-Корсакова, 1-18, ул. Лермонтова, 31-79, ул. Герцена, 70-90.

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