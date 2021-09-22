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Загадочная смерть: Мертвым нашли пропавшего без вести 13-летнего мальчика. Смотрите видео

12:58:089/22/2021Фото: Википедии
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Экспертам предстоит выяснить причину смерти и установить все обстоятельства произошедшего. Ребенок рос в благополучной семье.

СТО в гаражах - привычное дело
Смерть подростка в Черногорске: на убийство не похоже

Пропавшего в Черногорске подростка 22 сентября нашли мертвым. Его тело обнаружили недалеко от дома. Мальчика три дня.

13-летний Илья Шиманский пропал в понедельник. После школы он отпросился у родителей погулять. Когда в назначенное время сын не вернулся, мать и отец забили тревогу, обратились в полицию. К поискам подключились волонтеры и родственники. Как сообщает РТС, 21 сентября осматривали заброшки, парки, овраги, пустыри. Опрашивали жителей и друзей подростка.

Правоохранители обследовали пустырь квадрат за квадратом, когда поискам дали отбой, мальчик был найден мертвым.

- Сегодня, 22 сентября, в результате совместных поисковых мероприятий тело ребенка без признаков жизни, обнаружено в гараже вблизи дома по месту его жительства. В ходе осмотра тела повреждений криминального характера не обнаружено, - рассказала старший помощник руководителя управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Экспертам предстоит выяснить причину смерти и установить все обстоятельства произошедшего.

Сразу после пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается и сейчас. Известно, что семья мальчика многодетная, благополучная. Оба родителя работают. Родители говорят, что раньше сын никогда не уходил из дома.

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