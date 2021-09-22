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Хит Успенской отдали Казаченко: Хуже не будет. Автор обиделась на звезду шансона из-за гонорара

2:35:439/22/2021Фото: @uspenskayalubov_official
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Наталья Лапина запретила Любови Успенской исполнять свою песню, о чем сообщила официально. В настоящее время она решает, кто будет следующим исполнителем хита.

Любовь Успенская за год исполнения песни не платила за не автору

Хит Любови Успенской «По полюшку» стал предметов денежных споров между автором и исполнительницей.

Как рассказала Наталья Лапина, автор слов и музыки композиции, за год использования ее детища, она не получила ни копейки за авторство. После того, как Лапина обратилась к исполнительнице и ее новому директору, была всюду заблокирована обеими.

Лапина запретила Успенской исполнять свою песню, о чем сообщила официально. В настоящее время она решает, кто будет следующим исполнителем хита.

- Я имею право делать с этой песней все, что хочу по договору, который мы заключили с Любой!  У Успенской нет эксклюзивного права на исполнение. Так что не исключаю, что эту песню будет петь другая артистка. А пока я ее выложила на цифровые носители в своем исполнении, - сообщила Лапина.

Как рассказали в Sobesednik.ru, на исполнение песни претендуют несколько человек, среди которых Ольга Казаченко, прославившаяся после шоу «Пусть говорят».

Она планирует с новой песней начать карьеру на большой сцене и «По полюшку» самый подходящий вариант.

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