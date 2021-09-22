Хит Успенской отдали Казаченко: Хуже не будет. Автор обиделась на звезду шансона из-за гонорара

Хит Любови Успенской «По полюшку» стал предметов денежных споров между автором и исполнительницей.
Как рассказала Наталья Лапина, автор слов и музыки композиции, за год использования ее детища, она не получила ни копейки за авторство. После того, как Лапина обратилась к исполнительнице и ее новому директору, была всюду заблокирована обеими.
Лапина запретила Успенской исполнять свою песню, о чем сообщила официально. В настоящее время она решает, кто будет следующим исполнителем хита.
- Я имею право делать с этой песней все, что хочу по договору, который мы заключили с Любой! У Успенской нет эксклюзивного права на исполнение. Так что не исключаю, что эту песню будет петь другая артистка. А пока я ее выложила на цифровые носители в своем исполнении, - сообщила Лапина.
Как рассказали в Sobesednik.ru, на исполнение песни претендуют несколько человек, среди которых Ольга Казаченко, прославившаяся после шоу «Пусть говорят».
Она планирует с новой песней начать карьеру на большой сцене и «По полюшку» самый подходящий вариант.