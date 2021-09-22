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Скандал из-за маски устроила в магазине Бердска покупательница: Пришлось вмешиваться гвардейцам

1:51:259/22/2021
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Женщина не хотела соблюдать меры безопасности в период пандемии коронавируса.

В Бердске нередко происходят скандалы из-за нежелания покупателей надевать маску

В Бердске покупательница устроила скандал в одном из супермаркетов: она отказывалась надевать защитную маску, сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в среду в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел 21 августа в 17:27 в супермаркете на ул. Первомайской в Бердске. Конфликт произошел между кассиром и покупательницей без макси. После долгих препирательств сотрудникам магазина пришлось вызвать группу быстрого реагирования. Только угроза объясняться с профессиональной вооруженной охраной побудила покупательницу соблюсти обязательный для всех масочный режим. После скандала она все-таки закрыла лицо средством индивидуальной защиты, рассказали в АБ "Гвардия".

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", в Бердском городском суде продолжаются суды над безмасочниками, пойманных на вокзале, в общественном транспорте и магазинах. Напомним, что особый режим, предполагающий ношение масок в общественных местах, действует в Новосибирской области до 30 сентября. Вероятно, губернатор его продлит, поскольку ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной.

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