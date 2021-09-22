В России заговорили о локдауне накануне четвертой волны коронавируса

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, заявила, что в настоящее время в стране не требуется введение дополнительных ограничений по типу локдауна. По ее словам, это не говорит о том, что нужно расслабиться и перестать соблюдать санитарные нормы.
- Те меры предосторожности — и маски, и перчатки, и соблюдение дистанции, и ограничения массовых мероприятий — пока это должно сохраняться, но избирательно, — заключила Матвиенко.
На утро среды 22 сентября стало известно о 19 706 новых случаях заражения коронавирусом. За 24 часа смертельным исходом завершилось заражение для 817 россиян. Общее число случаев заражения за время пандемии превысило показатель 7,33 миллиона человек, смертей за это время наступило более 200 тысяч.
Как заявляют специалисты, не исключено, что в ближайшее время начнется четвертая волна коронавирусной инфекции.
Между тем главный инфекционист Бердска Людмила Бадальян отмечала, что смертность от коронавируса во время четвертой волны пандемии увеличится на 35%, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".