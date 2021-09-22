Шокирующая смерть: Под Новосибирском прохожий захлебнулся грязью в вырытой коммунальщиками яме

Шокирующее происшествие произошло в Мошковском районе Новосибирской области - утонул мужчина, упавший в яму, которую вырыли коммунальщиками.
Как сообщил подписчик паблика "Инцидент Новосибирск", трагедия случилась в ночь на понедельник, 20 сентября.
По предварительной информации, 49-летний мужчина не заметил ямы, вырытой на обочине возле проезжей части, где протоптана тропинка. Очевидно, здесь часть ходят местные жители. Яма не была должным образом огорожена - только сигнальной лентой. Мужчина упал в нее и потерял сознание. А позже по страшному стечению он захлебнулся водой и грязью.
Тело погибшего достали на поверхность с помощью ковша экскаватора. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", правоохранители проводят проверку по факту смерти человека и, вероятно, возбудят уголовное дело в отношении работников местного коммунального предприятия.