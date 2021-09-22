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Шокирующая смерть: Под Новосибирском прохожий захлебнулся грязью в вырытой коммунальщиками яме

2:16:479/22/2021Фото: Инцидент Новосибирск
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Тело погибшего достали на поверхность с помощью ковша экскаватора. По всей видимости, правоохранители возбудят уголовное дело по факту смерти человека в отношении работников местного коммунального предприятия. 

Прохожий захлебнулся грязью, упав в яму

Шокирующее происшествие произошло в Мошковском районе Новосибирской области - утонул мужчина, упавший в яму, которую вырыли коммунальщиками.

Как сообщил подписчик паблика "Инцидент Новосибирск", трагедия случилась в ночь на понедельник, 20 сентября.

По предварительной информации, 49-летний мужчина не заметил ямы, вырытой на обочине возле проезжей части, где протоптана тропинка. Очевидно, здесь часть ходят местные жители. Яма не была должным образом огорожена - только сигнальной лентой.  Мужчина упал в нее и потерял сознание. А позже по страшному стечению он захлебнулся водой и грязью.

Тело погибшего достали на поверхность с помощью ковша экскаватора. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", правоохранители проводят проверку по факту смерти человека и, вероятно, возбудят уголовное дело в отношении работников местного коммунального предприятия.

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