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В Москве 100% зараженных коронавирусом имеют штамм «дельта», заявили столичные власти

2:49:469/22/2021Фото: Турпром
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По словам представителя мэрии Москвы, в столице число заболевших ковидом увеличилось на четверть, а госпитализированных — на 15%.

В Москве у всех зараженных штамм "дельта"

В Москве распространенность мутации коронавируса «дельта» стала стопроцентной.

О ситуации в столице рассказала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова. По словам чиновницы, в Москве стало больше на 24% заразившихся и на 15% - госпитализированных с диагнозом COVID-19.

Сообщение о том, что штамм «дельта» стал самым распространенным в стране появилось от Камиля Хафизова, занимающегося разработкой методов диагностики заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

В Москве за сутки заразились 1 991 человек, при том что во всей стране выявлено 19 706 случаев заражения. Анна Попова заявила, что в 36 российских регионах растет число заражений, пишет "Интерфакс".

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