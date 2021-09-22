В Москве 100% зараженных коронавирусом имеют штамм «дельта», заявили столичные власти

В Москве распространенность мутации коронавируса «дельта» стала стопроцентной.
О ситуации в столице рассказала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова. По словам чиновницы, в Москве стало больше на 24% заразившихся и на 15% - госпитализированных с диагнозом COVID-19.
Сообщение о том, что штамм «дельта» стал самым распространенным в стране появилось от Камиля Хафизова, занимающегося разработкой методов диагностики заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
В Москве за сутки заразились 1 991 человек, при том что во всей стране выявлено 19 706 случаев заражения. Анна Попова заявила, что в 36 российских регионах растет число заражений, пишет "Интерфакс".