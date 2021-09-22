Дело сбившей в Москве троих детей на "зебре" Валерии Башкировой поступило в суд: Двое малышей скончались

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело Валерии Башкировой. Она на "Мазде" сбила троих детей на пешеходном переходе на улице Авиаторов в Москве.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней жительницы столицы Валерии Башкировой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Уголовное дело будет направлено в Солнцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сообщили 22 сентября в пресс-службе столичного надзорного органа.
Башкирова по решению суда находится в СИЗО. Сначала ее отправили под домашний арест, но позже, после протестов депутатов Госдумы и общественников ей ужесточили меру пресечения.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 16 июля на улице Авиаторов 18-летняя Башкирова на автомобиле Mazda сбила трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по "зебре" с двумя взрослыми. Дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов, трехлетний - на следующий день. У девятимесячной девочки диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном.
В ближайшее время суд назначит дату рассмотрения уголовного дела по существу.