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Дело сбившей в Москве троих детей на "зебре" Валерии Башкировой поступило в суд: Двое малышей скончались

3:54:129/22/2021Фото: Пресс-службы судов Москвы
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Башкирова по решению суда находится в СИЗО. Сначала ее отправили под домашний арест, но позже, после протестов депутатов Госдумы и общественников, ей ужесточили меру пресечения. 

Обвиняемая по этому делу Валерия Башкирова находится под стражей по решению суда

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело Валерии Башкировой. Она на "Мазде" сбила троих  детей на пешеходном переходе на улице Авиаторов в Москве.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней жительницы столицы Валерии Башкировой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Уголовное дело будет направлено в Солнцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сообщили 22 сентября в пресс-службе столичного надзорного органа.

Башкирова по решению суда находится в СИЗО. Сначала ее отправили под домашний арест, но позже, после протестов депутатов Госдумы и общественников ей ужесточили меру пресечения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 16 июля на улице Авиаторов 18-летняя Башкирова на автомобиле Mazda сбила трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по "зебре" с двумя взрослыми. Дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов, трехлетний - на следующий день. У девятимесячной девочки диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном.

В ближайшее время суд назначит дату рассмотрения уголовного дела по существу.

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