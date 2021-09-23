Что ужасное происходит с вашей кожей, когда вы спите с макияжем? Эксперты объяснили

Эксперты по уходу за кожей говорят о том, что сон с макияжем может нанести вред коже.
Предупрежденный отказ от очищения может вызвать преждевременное старение и раздражение кожи.
Д-р Катрин Борисевич также отметила важность двойного очищения.
Всем известно, что сон в вашем макияже - это кардинальный грех, связанный с уходом за кожей, но действительно ли мы знаем, какой вред наносит нашему лицу, когда мы забываем очистить кожу перед сном, пишет dailymail.co.uk.
Ведущие эксперты по уходу за кожей точно выяснили, что происходит с нашим лицом, когда мы оставляем макияж на ночь: от бактерий, вызывающих неприятные высыпания, до грязи, попадающей в кожу и замедляющей выработку коллагена.
Проблемы, вызванные слишком долгим использованием косметики, включают инфекции глаз, ломкость ресниц и сыпь, а дерматолог доктор Катерина Борисевич выяснила, почему двойное очищение вечером может быть секретом сияющей кожи.
FEMAIL рассказывает о пяти вещах, которые могут случиться с вашей кожей, когда вы наносите макияж на подушку, и о том, как это исправить.
ВЫРЫВЫ
Когда вы спите с макияжем, вы задерживаете натуральные масла, вредные вещества окружающей среды и целый ряд других вредных бактерий в порах, что может привести к неприятным высыпаниям.
Когда вы спите, процесс регенерации клеток заставляет ваши волосяные фолликулы смазываться, позволяя натуральным маслам стекать на поверхность вашей кожи.
Когда вы не снимаете макияж, это масло задерживается и смешивается со всеми остальными продуктами на вашем лице, застревая в порах и вызывая высыпания.
Лу Соммере, клинический директор Cosmex Clinic, ведущей клиники по омоложению кожи в Кембридже, говорит: «Бактерии - основная причина высыпаний. В течение дня ваш макияж смешивается с целым рядом бактерий и загрязняющих веществ из окружающей среды; эти побочные продукты распадаются на ваш макияж, поглощаясь порами.
Почему вы должны очищать лицо ДВАЖДЫ: дерматолог обнаруживает, что тщательное удаление макияжа может быть секретом отличной кожи
Доктор Катрин Борисевич, дерматолог-консультант клиники Кадоган, сказала: «Важно тщательно очистить лицо, чтобы удалить макияж, средства по уходу за кожей, грязь и масло, которые накопились в течение дня. Со временем сон с макияжем также может ускорить старение кожи, поэтому каждый вечер важно уделять время тщательному удалению макияжа.
Ежедневно наша кожа теряет около 50 миллионов клеток, и процесс обновления в основном происходит ночью. Макияж, который остается на коже на ночь, может предотвратить естественный процесс отшелушивания, в результате чего кожа станет тусклой, тусклой или жирной, а поры могут казаться расширенными. Старый макияж также может препятствовать притоку кислорода к коже, что важно для восстановления кожи и регенерации коллагена и эластина, которые придают нашей коже структуру и поддержку.
Двойное очищение рекомендуется вечером, чтобы полностью удалить макияж, средства по уходу за кожей, а также грязь и бактерии, которые естественным образом накапливаются в течение дня.
Я бы порекомендовал хорошее очищающее средство со сбалансированным pH, а затем нежную мицеллярную воду, такую как Bioderma. Это также хороший продукт, который можно использовать утром, чтобы удалить продукты, оставшиеся накануне вечером.
Многим нравится удобство использования мицеллярной воды, поскольку ее не обязательно смывать - отлично подходит для поздних ночей или дней без макияжа! Однако при регулярном использовании в рамках процедуры двойного очищения его следует смыть, так как это позволит продуктам по уходу за кожей должным образом впитаться. Это очень нежный и удобный способ очищения кожи.
Несмотря на удобство, салфетки для лица не являются экологически чистыми и неэффективны для правильной очистки лица. Они не удаляют весь макияж, жир и грязь - они перемещают их по лицу, что может привести к усилению высыпаний на коже, раздражению и повышенной чувствительности, а также к обезвоживанию кожи.
Существуют очищающие средства без смывания, такие как кремы и лосьоны, которые можно наносить на кожу и удалять с помощью ватного диска. Они не содержат мыла, поэтому подходят для чувствительной кожи.
Вяжущие вещества, которые обычно содержат спирт, наносятся с помощью ватного диска, который может быть резким и сушить чувствительную кожу.
Очищающие средства для лица предназначены для удаления грязи, жира и бактерий с лица, а средство для снятия макияжа создано для удаления макияжа с поверхности кожи.
Температура воды должна быть теплой. Если будет слишком жарко, кожа будет сушиться, если слишком холодно, и грязь будет удалена неэффективно.
Не оставляйте очищающее средство на коже надолго - аккуратно вотрите его в лицо в течение нескольких секунд, а затем смойте теплой водой.
Если ваша кожа кажется стянутой, сухой или чувствительной с сухими красными пятнами, возможно, вы слишком много умываетесь или используете средства по уходу за кожей, которые слишком жесткие для лица. Кожа также может стать жирной при чрезмерном мытье, поскольку кожа чрезмерно компенсирует это за счет выделения лишнего масла.
Если ваша кожа страдает от чрезмерного мытья, важно дать ей передохнуть и дать ей достаточно времени для восстановления. Удалите остатки средств по уходу за кожей и используйте мягкие очищающие или масляные очищающие средства.
Массаж лица не только прекрасно себя чувствует (особенно, если его делает кто-то другой), но также помогает улучшить кровообращение, уменьшить отечность, расслабить мышцы и улучшить внешний вид кожи. Он должен быть нежным, и существуют различные устройства для массажа лица, которыми можно регулярно пользоваться дома.
Средство для снятия макияжа с глаз незаменимо для снятия макияжа с глаз. Такие продукты, как тушь для ресниц, как известно, трудно удалить, поэтому важно выбрать нежное и трудолюбивое средство для снятия макияжа с глаз. Важно соблюдать осторожность при очищении глаз - смочите ватный диск средством для снятия макияжа с глаз и надавите им на веко на 30 секунд, прежде чем аккуратно вытереть - не поддавайтесь желанию потереть!!
Когда дело доходит до удаления очищающих средств, существует множество различных продуктов, и все они имеют свои преимущества - в основном это сводится к личным предпочтениям или экологическим соображениям. Чрезвычайно важно соблюдать гигиену. Если вы используете ткань, вы должны помнить, что она удаляет бактерии и грязь, поэтому вам необходимо регулярно чистить и сушить ее, чтобы на ней не были микробы, которые могут нанести вред здоровью кожи ».
«Чтобы предотвратить высыпания, ответ досадно прост: снимите макияж перед сном. Совершенно необходимо двойное очищение, чтобы удалить все следы макияжа и бактерии. Я советую начать с активного очищающего средства, которое нежно разрушит макияж на вашей коже. Затем нанесите средство для глубокой очистки, которое удалит все бактерии из ваших пор».
Доктор Мартин Кинселла, косметолог из клиники Re-Enhance и косметолог для звезд, добавил: «Кроме того, если у вас активный прыщ, сон с макияжем только ухудшит его состояние и может привести к появлению прыщей или инфекции. Кроме того, тональный крем и толстые праймеры на масляной основе часто вызывают появление черных точек и тусклую кожу, поэтому подумайте о том, какой макияж вы наносите.
«Я бы порекомендовал включить химический эксфолиант, такой как салициловая кислота, в ваш ежедневный уход за кожей примерно три раза в неделю, чтобы ваши поры действительно глубоко очистились».
Лу добавил: «Если ваша кожа нуждается в глубокой очистке, на рынке есть также передовые методы лечения, такие как Stratum Synergy, которые мы используем в клинике. Он может помочь обработать все слои кожи одновременно и предложить глубокое очищение, отшелушивание, увлажнение, оставляя вашу кожу безупречно чистой - и, что наиболее важно, ваши поры свободны от бактерий ».
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МОРЩИНЫ
В течение дня грязь и макияж остаются на вашей коже и вызывают окислительное повреждение, вызванное окружающей средой. Это приводит к нарушению естественного водного барьера вашей кожи и замедлению выработки коллагена.
Доктор Кинселла объяснил, что коллаген является жизненно важным ингредиентом для молодой кожи, и, расщепляя его, мы открываемся для преждевременных морщин и землистого цвета кожи.
Он сказал: «Вырабатываемый организмом коллаген - это белок, отвечающий за эластичность и эластичность вашей кожи. Сон с макияжем нарушает естественный водный барьер вашей кожи и преждевременно разрушает выработку коллагена, что приводит к появлению тонких линий, морщин и тусклого цвета лица».
Мел Гравел-Барнс из Croma Pharma, ведущего производителя гиалуроновой кислоты для неинвазивной эстетической медицины, добавил: «Когда вы спите, ваша кожа проходит процесс обновления клеток, который позволяет новым клеткам кожи выталкиваться на поверхность и сбрасывать любые мертвые клетки. Макияж задерживает эти омертвевшие клетки кожи, что, в свою очередь, оставляет у вас тусклый цвет лица, из-за чего ваша кожа может выглядеть старше, чем она есть на самом деле.
«Помимо снятия макияжа каждую ночь - в обязательном порядке - я бы порекомендовал активизировать рутинный уход за кожей. Убедитесь, что вы не пропускаете очищение и не делаете гиалуроновую кислоту и ретинол своими лучшими друзьями.
«Когда дело доходит до молодости и увлажнения, гиалуроновая кислота необходима. Она удерживает воду в 1000 раз больше своего веса, что действительно помогает утолить кожу и удерживать влагу, что, в свою очередь, помогает восстановить естественный кожный барьер. Исследования также показывают, что гиалуроновая кислота может разглаживать тонкие линии и морщины и обращать вспять эти ранние признаки старения.
«Ретинол - еще один активный ингредиент, который вам следует добавить в свой ежедневный уход за кожей. Он способствует обновлению клеток кожи, что способствует увеличению выработки коллагена. Это также может помочь с пигментацией и текстурой кожи.
«Сыворотка для кожи Farewell Aging Skin обогащена гиалуроновой кислотой и морским ферментом (растительная альтернатива ретинолу) и мадекассозидом, чтобы сохранить кожу увлажненной и улучшить ее общую эластичность и упругость - это тоже подходит почти для всех!»
Тусклая и серая кожа
Если вам нужна более яркая кожа, правильное снятие макияжа на ночь может быть лучшим решением.
Когда вы спите с макияжем, масла и омертвевшие клетки на внешних слоях кожи остаются на вашей подушке всю ночь. Все эти бактерии нарушают естественные процессы вашей кожи, останавливают обмен клеток и делают цвет лица тусклым.
Лу говорит: «Регулярное очищение и отшелушивание являются неотъемлемой частью выявления новых здоровых клеток кожи и обеспечения естественных процессов восстановления кожи. В то время как очищение устраняет загрязнения в порах, отшелушивание важно для удаления омертвевших клеток кожи и обеспечения сияющего цвета лица.
«Вам следует выбрать кислотные процедуры, например гликолевую кислоту для отшелушивания, а не грубые скрабы, которые могут повредить водный барьер кожи. Отшелушивание глубоко очищает кожу и удаляет омертвевшие клетки кожи, чтобы контролировать высыпания и сделать кожу более гладкой и сияющей ».
Доктор Кинселла добавила: «По-настоящему сосредоточьтесь на повседневном уходе за кожей, чтобы цвет лица оставался сияющим и свежим - лучше всего подойдет индивидуальная система ухода за кожей. В клинике я использую интеллектуальную систему ухода за кожей под названием Universkin, которая использует ИИ (искусственный интеллект) через современное приложение для выявления индивидуальных проблем с кожей, таких как тусклый цвет лица, чтобы подобрать пациенту индивидуальный уход за кожей, который поможет поддерживать кожу в идеальном состоянии.
«Вы вполне можете обнаружить, что, внедрив тщательный уход за кожей, ориентированный на ваши индивидуальные потребности, ваша кожа станет настолько сияющей, что вам не понадобится почти столько макияжа, и вы сможете насладиться дополнительным 10-минутным отдыхом - бонус!
ГЛАЗНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Остаточный макияж глаз может раздражать нежные ткани глаза и вызывать неприятную инфекцию глаз.
Когда вы спите с нанесенным макияжем, вы не только распространяете бактерии по лицу, но и втираете их в область вокруг глаз, а также на подушки и одеяла, создавая тем самым питательную среду для потенциальных глазных инфекций.
Доктор Кинселла объяснила, что кожа - это первая линия защиты от инфекции, и, спая с макияжем, мы усугубляем этот риск.
Побочные эффекты макияжа во время сна могут включать зуд, налитые кровью глаза, аллергическую реакцию и даже полномасштабную инфекцию, если вы не будете осторожны.
«Ваша подушка уже содержит много бактерий, добавив косметики к уравнению, которое вы напрашиваете для неприятностей. Подумайте об этом: если вы спите с макияжем в течение трех дней, это означает, что на ваше лицо каждую ночь будут попадать дополнительные бактерии. Это может не только привести к глазным инфекциям, от которых бывает сложно избавиться, но также может привести к появлению прыщей ».
Лу добавил: «Регулярный сон с макияжем также может вызвать старение кожи вокруг глаз. Макияж останавливает обмен клеток, заставляя вашу кожу цепляться за мертвые клетки кожи, что приводит к появлению морщин, темных кругов под глазами и в целом к старению кожи.
«Оставив тушь на ресницах, вы сделаете ресницы ломкими. Если делать это слишком много раз, ресницы могут истончиться и выпасть.
РАЗДРАЖЕНИЕ И РАШИ
Макияж часто содержит ароматизаторы и другие раздражающие вещества, такие как красители и духи. Оставленные на коже в течение длительного времени, эти раздражители могут вызвать воспаление, что особенно опасно для людей с розацеа или чувствительной кожей.
Мел сказал: «Если у вас уже есть чувствительная кожа, сон с макияжем только усугубит ситуацию.
«Я рекомендую добавлять гиалуроновую кислоту, ниацинамид и витамин С в повседневный уход за кожей, чтобы помочь бороться с чувствительностью и улучшить общую эластичность и гладкость кожи».